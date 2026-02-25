Plenković na razgovorima s Hrebakom i Penavom prije važnog koalicijskog sastanka

Nakon povratka iz Ukrajine, premijer Andrej Plenković sastat će se s koalicijskim partnerima u podne u svijetlu sukoba Domovinskog pokreta i HSLS-a i ultimatuma s obje strane, potaknutih objavom snimke na kojoj zastupnik Josip Dabro pjeva stihove koji indirektno veličaju ustaškog vođu Antu Pavelića.

Kao što smo ranije doznali, premijer Plenković će se prije koalicijskog sastanka odvojeno naći s čelnikom HSLS-a Dariom Hrebakom, a s druge strane prvim čovjekom DP-a Ivanom Penavom.

Ključni događaji:

HDZ: 'Sve je otvoreno'

HSLS prijeti izlaskom iz koalicije ako Dabro ostane

HSLS prijeti odlaskom, DP: 'Ne odričemo se Dabre'

8.55 - Plenković je, neslužbeno je doznala Dajana Šošić za RTL Danas, poručio Dabri da njegov zakonski prijedlog ne može proći, a Hrebaku da ne pristaje na ultimatume.

Hrebak je po objavi snimke zaprijetio mogućim izlaskom iz koalicije ako u njoj ostane Josip Dabro. Ubrzo je stigao odgovor prozvanog zastupnika i bivšeg ministra poljoprivrede, ujedno i 76. ruke koja drži vladajuću većinu, koji je najavio odlazak iz Sabora ako se u 30 dana donese zakon "koji izričito zabranjuje komunističke simbole i slogane te javnu afirmaciju istaknutih komunista", kao i ostalih totalitarnih režima.

Iz HDZ-a neslužbeno su poručili kako je sve otvoreno, ali i kako im nije cilj zamjena DP-a. Iz Domovinskog pokreta uvjeravaju da ostaju cjeloviti i da se ne odriču Dabre, dok iz HSLS-a ne posustaju i podsjećaju ako Dabro ostane - oni odlaze iz koalicije.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković pred nemogućim izborom: 'Ako Dabro ostane, iz HSLS poručuju da odlaze u oporbu!'