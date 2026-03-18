Kamere ulovile trenutak kada je izraelski projektil pogodio stambenu zgradu: Urušila se u trenu

U izraelskom zračnom napadu u srijedu ujutro pogođena je bejrutska četvrt Bachoura u središtu grada. Snimka koju je objavio Reuters prikazuje točan trenutak pogotka projektila u stambenu zgradu. Zgrada se u trenutku urušila. Nakon toga iznad mjesta gdje je bila zgrada podigla se kugla sivog dima.

Najmanje 20 ljudi je poginulo, a više od 30 je ranjeno u srijedu u izraelskom zračnom napadu na četvrt Bachoura u samom središtu Beiruta, koji je uslijedio neposredno nakon izraelskog vojnog upozorenja o evakuaciji.

Eksplozije osvjetljavale nebo

Izraelski zračni napad pogodio je u srijedu bejrutsko naselje Bachoura u središtu grada, rekao je Reutersov svjedok. Izraelska vojska izdala je izjavu u kojoj poziva na evakuaciju zgrade u središnjem dijelu Bejruta prije napada 18. ožujka. Izraelski zračni napadi također su pogodili južna predgrađa Bejruta pod kontrolom Hezbolaha, gdje su Reutersove snimke pokazale eksplozije koje osvjetljavaju noćno nebo.

Reuters je potvrdio lokaciju na temelju zgrada, dalekovoda i rasporeda cesta koji se podudaraju s datotekama i satelitskim snimkama područja. Točno vrijeme snimanja videa nije se moglo potvrditi, ali nije pronađena starija verzija videa objavljena na internetu prije 18. ožujka.