Kriminalistički policajci PU šibensko-kninske proveli su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim (23) za počinjenje kaznena djela dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom i prijetnju te nad osumnjičenim (29) za počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Naime, 16. ožujka oko 2.20 sati u Vodicama u Ulici Ante Lasana Kabalera izbio je požar na automobilu kojom je prilikom izgorio stražnji dio vozila. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je uzrok požara otvoreni plamen.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni (23), zbog narušenih međuljudskih odnosa i nezadovoljan obavljenim automehaničarskim radovima, oštećenom (34) putem mobilne aplikacije poslao više prijetećih poruka da će mu nanijeti zlo paljenjem automobila.

Polio je vozilo gorivom i zapalio ga

Daljnjim istraživanjem utvrđeno je da su osumnjičeni (23) i (29), s unaprijed stvorenom namjerom nanošenja materijalne štete oštećenom (34), u ponedjeljak u ranim jutarnjim satima, osobnim vozilom 29-godišnjaka došli na benzinsku postaju u Vodicama kojom prilikom je 23-godišnjak kupilo PVC kanistar zapremnine 5 litara i 5 litara goriva.

Dolaskom u Ulicu Ante Lasana Kabalera, 23-godišnjak je prišao automehaničarskoj radionici gdje se na cesti nalazio parkiran automobil u vlasništvu 29-godišnjaka te ga je polio gorivom i otvorenim plamenom izazvao požar, dok je osumnjičeni 29-godišnjak zbog straha od nekontroliranog širenja požara nazvao vatrogasce.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni muškarci predani su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu.

