Njemačka kreće po rutinu, Curaçao piše povijest! Autsajder iz snova protiv nogometnog giganta
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Njemačka protiv Curaçaa – otvaranje skupine E Svjetskog prvenstva 2026.
Teksutalni prijenos utakmice
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Pristigli sastavi:
Njemačka: Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck Brown - Nmecha, Pavlović - Sané, Musiala, Wirtz - Havertz
Curacao: Room - Bazoer, Obispo, Floranus, Fonville- l. Bacuna, J. Bacuna, Comenencia, Hansen, Chong - Locadia
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Njemačka ulazi u ovaj dvoboj kao apsolutni favorit protiv Curaçaa, reprezentacije koja je tek ispisala povijest plasmanom na svoje prvo Svjetsko prvenstvo. Nijemci, trenutačno 10. momčad FIFA-ine ljestvice, nalaze se u sjajnoj formi – u posljednjih devet utakmica upisali su devet pobjeda, a posljednji poraz doživjeli su još 2025. protiv Slovačke.
S druge strane, Curaçao pod vodstvom iskusnog Dicka Advocaata predstavlja jednu od najvećih nogometnih senzacija posljednjih godina. Iako dolaze kao potpuni autsajderi, uspjeli su osvojiti CONCACAF-ovu skupinu B u završnoj fazi kvalifikacija, ostavivši iza sebe Jamajku, Trinidad i Tobago te Bermude, a povijesni plasman na SP potvrdili su remijem u Kingstonu.
Riječ je o najmanjoj državi po broju stanovnika koja je ikad izborila nastup na Svjetskom prvenstvu, s tek oko 150 tisuća stanovnika i vrlo ograničenom bazom igrača, od kojih tek nekolicina nastupa u ozbiljnijim ligama. Nasuprot tome, Njemačka raspolaže s gotovo 7 milijuna registriranih nogometaša, što jasno pokazuje razliku u nogometnoj infrastrukturi i kvaliteti.
Sve to čini današnji susret na papiru izrazito neizvjesnim samo u teoriji – dok je na terenu Njemačka veliki favorit koji traži nastavak savršenog niza i potvrdu dominacije.
Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.