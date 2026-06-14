FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
David protiv Golijata /

Njemačka kreće po rutinu, Curaçao piše povijest! Autsajder iz snova protiv nogometnog giganta

Njemačka kreće po rutinu, Curaçao piše povijest! Autsajder iz snova protiv nogometnog giganta
×
Foto: Torbjorn Tande/DeFodi Images/Profimedia

Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

14.6.2026.
18:05
Tonko Medvedec
Torbjorn Tande/DeFodi Images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Njemačka protiv Curaçaa – otvaranje skupine E Svjetskog prvenstva 2026.

Grupa E- Svjetsko prventvo 2026.
14.06.2026
19:00
0
Njemačka
 
:
0
Curacao
 

Teksutalni prijenos utakmice

 - - - Uskoro opširnije - - -

Pristigli sastavi: 

Njemačka: Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck Brown - Nmecha, Pavlović - Sané, Musiala, Wirtz - Havertz

Curacao: Room - Bazoer, Obispo, Floranus, Fonville- l. Bacuna, J. Bacuna, Comenencia, Hansen, Chong - Locadia

Najava

Njemačka ulazi u ovaj dvoboj kao apsolutni favorit protiv Curaçaa, reprezentacije koja je tek ispisala povijest plasmanom na svoje prvo Svjetsko prvenstvo. Nijemci, trenutačno 10. momčad FIFA-ine ljestvice, nalaze se u sjajnoj formi – u posljednjih devet utakmica upisali su devet pobjeda, a posljednji poraz doživjeli su još 2025. protiv Slovačke.

S druge strane, Curaçao pod vodstvom iskusnog Dicka Advocaata predstavlja jednu od najvećih nogometnih senzacija posljednjih godina. Iako dolaze kao potpuni autsajderi, uspjeli su osvojiti CONCACAF-ovu skupinu B u završnoj fazi kvalifikacija, ostavivši iza sebe Jamajku, Trinidad i Tobago te Bermude, a povijesni plasman na SP potvrdili su remijem u Kingstonu.

Riječ je o najmanjoj državi po broju stanovnika koja je ikad izborila nastup na Svjetskom prvenstvu, s tek oko 150 tisuća stanovnika i vrlo ograničenom bazom igrača, od kojih tek nekolicina nastupa u ozbiljnijim ligama. Nasuprot tome, Njemačka raspolaže s gotovo 7 milijuna registriranih nogometaša, što jasno pokazuje razliku u nogometnoj infrastrukturi i kvaliteti.

Sve to čini današnji susret na papiru izrazito neizvjesnim samo u teoriji – dok je na terenu Njemačka veliki favorit koji traži nastavak savršenog niza i potvrdu dominacije.

Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

NjemačkaCuracaoSp 2026.Svjetsko Prvenstvo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike