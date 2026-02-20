Gotovo neprepoznatljiva Boška Ban Vlahek: Pogledajte kroz kakvu je transformaciju prošla

Saborska zastupnica Boška Ban Vlahek (43) ovih se dana našla u središtu javnosti nakon što je u Saboru bila presudna 77. ruka za izbor novog ministra rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića, a pažnju privlači i svojom velikom osobnom transformacijom – izgubila je više od 65 kilograma.

Kaže kako ju je najviše motivirala želja za boljim zdravljem, ali i da djeci bude pozitivan primjer. Uz pomoć nutricionista uvela je uravnoteženu prehranu, a redoviti treninzi dodatno su ubrzali rezultate.

Najveći izazov bio joj je uskladiti saborske obaveze i obiteljski život s vježbanjem. „Podrška moje obitelji, posebno djece, bila mi je najveća motivacija“, svojedobno je ispričala za 24sata,

Odluku o promjeni donijela je prije četiri godine, kada je vaga pokazala 169 kilograma. Izbacila je slatkiše, zaslađene napitke i dio ugljikohidrata te naglašava da je, uz prehranu i trening, ključnu ulogu odigrala i promjena odnosa prema sebi.

Kako kaže, višak kilograma nakupio se zbog stresa, ubrzanog načina života i neredovite prehrane, a u početku transformacije prolazila je i kroz teške trenutke. „Prvih mjesec dana plakala sam svaku večer, ali upornost se isplatila. Nijednom nisam posustala“, priznala je tada.

Istaknula je i da promjenu ne doživljava kao privremenu dijetu, nego trajni zaokret u životnim navikama. „Ne želim se više nikada hraniti kao prije. Ovo nije trenutna promjena do postizanja cilja, to je sad moj stil i način života“, poručila je.