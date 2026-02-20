Tko je atraktivna Žaklina koja je došla pomrsiti planove? Na nju je nemoguće ostati imun

Na grčkom otoku Kreti, u petoj sezoni popularnog RTL-ovog showa Gospodin Savršeni, nove djevojke stigle su pomrsiti račune kandidatkinjama, a najviše pažnje odmah je privukla Žaklina Vadaš koja je bez oklijevanja prekinula Petrov dejt s ostalim curama. Ova 30-godišnjakinja dolazi iz Sombora, a publici je već poznata po titulama Miss medija i Miss fotogeničnosti. Samouvjerena i odlučna, Žaklina je jasno dala do znanja da je došla po svoju priliku — i spremna je uzdrmati dinamiku među djevojkama.