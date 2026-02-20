FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GOSPODIN SAVRŠENI /

Tko je atraktivna Žaklina koja je došla pomrsiti planove? Na nju je nemoguće ostati imun

Tko je atraktivna Žaklina koja je došla pomrsiti planove? Na nju je nemoguće ostati imun
Foto: @zaklinavadas
1 /23
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na grčkom otoku Kreti, u petoj sezoni popularnog RTL-ovog showa Gospodin Savršeni, nove djevojke stigle su pomrsiti račune kandidatkinjama, a najviše pažnje odmah je privukla Žaklina Vadaš koja je bez oklijevanja prekinula Petrov dejt s ostalim curama. Ova 30-godišnjakinja dolazi iz Sombora, a publici je već poznata po titulama Miss medija i Miss fotogeničnosti. Samouvjerena i odlučna, Žaklina je jasno dala do znanja da je došla po svoju priliku — i spremna je uzdrmati dinamiku među djevojkama.

20.2.2026.
12:32
Hot.hr
@zaklinavadas
Gospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026Nova EpizodaNova SezonaRtlVoyo
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx