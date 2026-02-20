Snijeg zabijelio autoceste: Nesreća na A2, zimski uvjeti stvaraju probleme

Zbog zimskih uvjeta u Gorskom kotaru, za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci/Istri i obrnuto, upozoravaju u petak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Za sve skupine vozila otvoreni su autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, Jadranska magistrala, Krčki most, Paški most, Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku te tunel Sveti Ilija

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog snijega zimski su uvjeti na cestama u Gorskom kotaru i Lici te na pojedinim cestama u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, uključujući autocestu A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Bosiljevo 2, državnu cestu DC1 u Lici između Prijeboja i Gračaca i DC3 kroz Gorski kotar.

Zbog vjetra u priobalju i Lici na pojedinim cestama zabrane su za određene skupine vozila. Zbog povremeno jakih pljuskova kiše moguće je naići na veću količinu vode koja se zadržava na kolniku. Mogući su odroni. U tijeku je zimsko održavanje, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Zbog prometne nesreće na autocesti A2 Zagreb-Macelj vozi se jednim trakom između čvora Krapina i tunela Levačica u smjeru Maclja. U prekidu su katamaranske linije Jelsa-Bol-Split, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Sobra-Luka ﻿(Šipanska)-Dubrovnik, Ubli-Korčula-Dubrovnik i ﻿Zadar- Sali-Zaglav- Iž ﻿(Bršanj﻿).﻿﻿﻿﻿﻿

Prognoza vremena za petak

Na kopnu će u petak prevladavati pretežno oblačno vrijeme s kišom koja će prelaziti u susnježicu i snijeg, ponajprije na sjeveru unutrašnjosti te u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Na Jadranu će biti promjenjivo oblačno mjestimice s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom.

Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na sjevernom i srednjem Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, na krajnjem jugu još i jugo.

Temperatura u unutrašnjosti većinom će se kretati između 1 i 6, navečer u padu, na Jadranu između 8 i 13 Celzijevih stupnjeva.