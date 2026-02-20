Alcaraz otkrio pozadinu drame sa slavnom Hrvaticom: ‘To što je rekla je smiješno'

Carlos Alcaraz, mladi 22-godišnji španjolski tenisač, trenutno prvi igrač na ATP ljestvici, izborio je polufinale ATP 500 turnira u Dohi nakon dramatičnog preokreta protiv ruskog tenisača Karen Hačanova, pobijedivši rezultatom 2-1 (6-7, 6-4, 6-3). Iako je izgubio prvi set u tie-breaku, Španjolac je imao problema s koncentracijom, što je moglo biti posljedica drame tijekom meča koja je utjecala na njegov fokus.

Pri rezultatu 4-4 u prvom setu, Alcaraz je odigrao dugu razmjenu koju je osvojio, a nakon toga ga je poznata hrvatska teniska sutkinja Marija Čičak opomenula zbog "time violationa”, jer je previše odugovlačio između poena. Alcaraz je bio vrlo nezadovoljan tom odlukom, prosvjedovao je i tražio poništenje opomene, no njegova želja nije bila uslišana.

"Alcaraz je pokazao rijedak trenutak frustracije u svom četvrtfinalu na ExxonMobil Open turniru u Dohi u četvrtak, prosvjedujući zbog opomene za kršenje vremenskog ograničenja nakon duge razmjene udaraca s Karenom Hačanovim", javljaju o ovoj situaciji svjetski mediji"...

"Zar mi nećete dozvoliti da odem po ručnik?!" - ljutio se Carlos Alcaraz.

Nakon meča, Alcaraz je izjavio:

"Pravilo o vremenskom ograničenju je apsurdno. Odradio sam poen i završio na mreži nakon sprinta. Otišao sam po ručnik, ali shvatio da nemam vremena. Rekla mi je da je zaustavila sat, ali ono što je govorila bilo je smiješno. Čak je i publika vikala, još uvijek navijali. Pogledao sam je kad je ostalo još tri ili četiri sekunde jer nisam mogao tapkati lopticu. I onda mi je dala opomenu", izjavio je Alcaraz, prenosi njegove riječi web site tennis.

Nakon toga je pozvao na promjenu pravila i kritizirao suce zbog boljeg pristupa, smatrajući da bi trebali biti fleksibilniji i omogućiti više vremena između poena.

"Suci bi trebali biti malo fleksibilniji, promijeniti pravilo i dodati još nekoliko sekundi. Apsurdno je da se isti problem javlja kad su mečevi teški i napeti. Mnogi igrači vjerojatno se osjećaju isto. Pokušavam se prilagoditi i znam da treba poštovati vrijeme, ali to često znači da ne slijedim svoju uobičajenu rutinu: igram brže, manje puta tapkam lopticu kad vidim da sam pod pritiskom."

Za kraj je Carlos Alcaraz kazao:

"Tenis je spektakl i ako želimo privući više gledatelja, moramo omogućiti igračima da se bolje oporave između poena, kako bismo pružili najbolji mogući show. Ako to ne učine, neće biti lako postići željeni cilj jer ćemo privući manje publike."

Za spomenuti kako se prije malo više od godinu dana i Novak Đoković, igrajući Australian Open, posvađao s Marijom Čičak jer su Noletu smetala jaka svijetla na stadionu, pa ih je htio smanjiti. Sutkinja Čičak momentalno je reagirala na žalbe Novaka Đokovića koji je napravio pritisak kakvog samo on zna napraviti.

Marija Čičak i Novak Đoković imali su još dvije zanimljive interakcije u meču. Jedna se dogodila na početku trećeg seta, pri rezultatu 1-0 kada je meč prekinut zbog kiše, a druga kada je Novak dobio i opomenu zbog prekoračenja vremena za servis. Tu već nije bilo nikakve reakcije kod Đokovića, preuzeo je krivicu na sebe, a na kraju meča mirno je prišao Mariji i na srpskom rekao: "Hvala".

Carlos Alcaraz će u polufinalu igrati protiv Andreja Rubljova, a u finalu će ga čekati pobjednik meča između Jakuba Menšika i Arthura Fils-a, s kojim odnedavno surađuje Goran Ivanišević.

