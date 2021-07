Hrvatska sutkinja Marija Čičak sudit će finale Wimbledona u kojemu će u nedjelju igrati Novak Đoković i Matteo Berrettini.

Marija Čičak time će postati prva žena u povijesti Grand Slam turnira u Londonu koja sudi muško finale.

Marija Čičak

Čičak (43) je dosada dva puta sudila finalne susrete u Wimbledonu, bila je u sudačkom stolcu tijekom finala tenisačica 2014. godine u kojem je Serena Williams svladala Garbine Mugguruzu te tijekom finala ženskih parova 2017. u kojem su Ruskinje Jekaterina Makarova i Jelena Vesnina svladale Tajvanku Chan Hao-Ching i Rumunjku Monicu Niculescu. Usto je Čičak sufdila i polufinale turnira tenisačsa 2018. u kojem je Kevin Anferson nadigrao Sama Querreya u drugom najdužem susretu u povijesti.

Čičak je sudila i finale tenisačica na US Openu 2015. u kojemu je Flavia Pennetta bila bolja od Roberte Vinci te finale tenisačica na posljednjim Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru u kojemu je Monica Puig bila bolja od Angelique Kerber.

Đoković blizu povijesnog uspjeha

Đokoviću i Berrettiniju će to biti treći međusobni dvoboj. U prva dva slavio je srpski tenisač, 2019. u dva seta na ATP Finalu u londonskoj O2 Areni te ove godine u četvrtfinalu Roland Garrosa, kad su Đokoviću za pobjedu trebala četiri seta.

Uspije li osvojiti svoj šesti wimbledonski trofej, Novak Đoković će doći do 20. Grand Slam naslova i izjednačiti se sa surekorderima Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom, a onda će mu nedostajati još samo trijumf na US Openu kako bi postao tek treći tenisač u povijesti koji je u istoj kalendarskoj godini osvojio sva četiri Grand Slam naslova, nakon što je to prvi napravio Amerikanac Donald Budge (1938.), a dvaput ponovio Australac Rod Laver (1962. i 1969.).