Đoković sve zabrinuo u viralnoj snimci, pa odgovorio: 'Neugodno mi je, nije bilo tako'

Srpski tenisač Novak Đoković sve je zabrinuo nakon što su ga španjolski mediji snimili u zračnoj luci u Dohi kako šepa.

Nole se trenutno priprema za nastup u Indian Wellsu gdje ga čeka Nizozemac van de Zandschulp. Đoković je stoga pristupio medijima koji su umirali od želje da saznaju što se događa sa zdravljem srpskog tenisača.

"Postoji nekoliko turnira koji mi daju dodatnu motivaciju kad ustanem ujutro i razmislim gdje želim igrati najbolje, a Indian Wells i Miami su svakako na vrhu te liste", rekao je Nole u početku te se osvrnuo na svojega novoga trenera, nekadašnjeg rivala, Andyja Murryja.

"Drago mi je što je odlučio ostati uz mene u Indian Wellsu i Miamiju. Plan je da radimo zajedno bar do kraja Roland Garrosa, a nadam se i do Wimbledona."

Nakon toga objasnio je zašto je šepao na spomenutoj snimci. Mnogi su mislili kako se ozljeda s Australian Opena zakomplicirala, no Nole ih je sve umirio.

"Bilo mi je stvarno neugodno to vidjeti jer sam se prilikom izlaska iz zračne luke jako udario u zglob. Bilo je to rano ujutro, oko 4-5 sati i šepao sam jer me je baš zaboljelo. To je sve. Ljudi su to odmah povezali s ozljedom i pomislili da se nešto ponovno zakompliciralo, ali nije bilo tako", rekao je Đoković.

