DRUGI DAN EP-A /

Poljaci i Mađari se umalo potukli, Švicarci iznenadili, a Danci 'razbili'

Poljaci i Mađari se umalo potukli, Švicarci iznenadili, a Danci 'razbili'
Foto: Maximilian Koch/imago Sportfotodienst/profimedia

Sutra s prvenstvo počinje i Hrvatska, a prije utakmice na RTL-u će se emitirati emisija 'Vrijeme je za rukomet'

16.1.2026.
22:46
Hina
Maximilian Koch/imago Sportfotodienst/profimedia
Rukometaši Danske s uvjerljivih su 36-24 pobijedili reprezentaciju Sjeverne Makedonije u Herningu, u svom prvom nastupu na Europskom prvenstvu kojem je njihova zemlja domaćin zajedno sa Švedskom i Norveškom.

Simon Pytlick je s devet pogodaka bio prvi strijelac momčadi svjetskih prvaka, a osam puta je mrežu zatresao Mathias Gidsel. Martin Serafimov je sa šest pogodaka bio najbolji strijelac makedonske reprezentacije.

U Oslu je Švicarska preokrenula zaostatak od šest pogodaka u drugom poluvremenu i izvukla bod u dvoboju s reprezentacijom Farskih otoka odigravši 28-28. Elias Skipagotu je predvodio strijelce Farskih otoka s devet golova, a sedam ih je postigao Oli Mittun. Za Švicarsku je sedam puta strijelac bio Noam Leopold, a šest golova je postigao Manuel Zehnder.

Uvjerljivu pobjedu je ostvarila i Mađarska svladavši u Kristianstadu Poljsku s 29-21. Richard Bodo je postigao pet pogodaka, a po četiri puta su strijelci za Mađare bili Gergo Fazekas, Miklos Rosta i Bence Imre, dok je igrač susreta bio mađarski golman Kristóf Palasics. Za Poljsku su po tri pogotka postigli Michal Olejniczak, Maciej Gebala i Tomasz Gebala.

U subotu će u Malmou prvu utakmicu na ovom Euru odigrati hrvatski rukometaši, a suparnici su im reprezentativci Gruzije. Utakmica će započeti u 18 sati.

'Vrijeme je za rukomet' počinje u 16.45, a utakmica Hrvatska - Gruzija u 18.00. Sve možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstulni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Leon Šušnja uoči Gruzije: 'Trebamo biti fokusirani na sebe i što bolje odraditi tu utakmicu'

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
komentara
