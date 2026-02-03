Osvojili zlato s Hrvatskom, a sada poručuju: 'Ako je potrebno - izaći ćemo iz utakmice krvavih koljena'

Hrvatska futsal reprezentacija sutra igra polufinale europskog prvenstva protiv Španjolske. Bit će to našim reprezentativcima tek drugo polufinale ikada, a za Net.hr najavili su ga dva prvaka – jedan svjetski, drugi svjetski i europski – Nikola Gudasić i Ante Piplica.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pokazali smo igru

Ova dva hrvatska reprezentativca bili su dio generacije koja je 2024. osvojila Svjetsko prvenstvo u futsalu na sveučilišnoj razini gdje su predstavljali Zagrebačko sveučilište. Tada su u finalu pobijedili momčad Brazila koja je u svojoj ekipi imala nekoliko igrača iz španjolske lige (najbolje na svijetu), te jednog iz hrvatske lige (4. najbolja u Europi).

"Sigurno su ti rezultati pokazatelj da se s njima može igrati. Možda je to malo niža razina od ovog sada prvenstva, jer ipak tamo igraju samo mladi igrači te ovisi na koje fakultete idu i na kojim se sveučilištima nalaze, ali dokazali smo da im možemo parirati i sigurno im nije svejedno," započeo je Gudasić.

Foto: Tiago Cruz/avant Sports/imago Sportfotodienst/profimedia

"Da, velika je to stvar i dosta mi je značila ta medalja. Mi stvarno jesmo svi bili studenti, poznamo se, pa nam je možda i malo lakše, a na tom turniru je bilo svega. Neki su 'kemijali', pa su na svakakve načine dobivali diplome. Ali eto, pokazali smo da svima možemo parirati i to nam je ogroman poticaj za naprijed", rekao je Piplica koji igra odličan turnir.

Utakmicu Hrvatska-Španjolska gledajte od 17 sati na platformi VOYO

"Ma nije to, ne volim pričati o sebi. Stvarno svi igramo dobro, a meni je drago ako mogu tu i tamo pomoći i neka tako i ostane. Od prve utakmice smo stvarno krenuli dobro i stvarali smo prilike, ali lopta nije htjela u gol. No, ostvarili smo cilj i to je bitno. Protiv Armenije smo znali da igramo protiv dobre ekipe, ali i da im možemo parirati. Cijelo vrijeme smo trkački raspoloženi i to je jako bitno i neka tako i ostane," poručio je naš vratar s kojim se slaže i njegov kolega Gudasić:

"Stvarno smo pokazali dobru igru kroz cijeli turnir. Malo nam je škripila realizacija, ali eto... protiv Armenije se i to posložilo."

Možemo svima parirati

Ovaj dvojac je otkrio i kako namjeravaju pobijediti Španjolce. Naši idući protivnici su apsolutni vladari europskog futsala, ali ne i nepobjedivi:

"Za svakog protivnika mi se pripremamo isto. Mi znamo da se radi o jednoj jako kvalitetnoj ekipi s jako dobrim pojedincima, ali to ne utječe previše na nas. Morat ćemo malo više pripaziti na te individualne stvari, ali na kraju krajeva mi nemamo što izgubiti. Idemo se 'baciti na glavu' i pokušati uzeti tu prvu medalju za hrvatski futsal," poručio je Gudasić s čim se slaže i Piplica.

Foto: Michael Erichsen/bildbyran Photo Agency/profimedia

"Tako je. Ulog je ogroman, oni su jaka reprezentacija koja je prepuna velikih imena i koja igra fenomenalan nogomet, ali mi se pripremamo isto kao i do sada. Znamo što nam je činiti i jedino što mogu garantirati jest da ćemo dati sve od sebe i 'izaći iz utakmice krvavih koljena'," zaključila je naša jedinica.

Evo što o susretu sa Španjolskom kažu kapetan Franco Jelovčić i izbornik Marinko Mavrović

Hrvatska i Španjolska igraju polufinale europskog prvenstva u Areni Stožice u Ljubljani. Utakmica se igra 4. veljače od 17 sati, a ulaznice možete kupiti već za 15 eura. Tekstualni prijenos utakmice bit će putem portala Net.hr, dok će prijenos uživo biti na platformi VOYO.

POGLEDAJTE VIDEO: Kakvo otvaranje Hrvatske! Pogledajte gol za 1:0 protiv Armenije