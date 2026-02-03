Izbornik i kapetan uoči Španjolske: 'Oni su favoriti, ali favoriti postoje samo na papiru'

Hrvatska sutra, u srijedu 4. veljače, igra polufinale europskog prvenstva u futsalu. Protivnik je jako neugodna Španjolska, a kakve šanse naši reprezentativci imaju otkrili su izbornik Marinko Mavrović i kapetan futsal reprezentacije Franco Jelovčić.

'Ova generacija ima nešto u sebi

"Kao prvo, čestitke svim igračima na fenomenalnom rezultatu. Kada pogledamo tko je došao do ovdje, mislim da je to nešto prekrasno," započeo je izbornik Mavrović prije nego li je najavio sljedeći susret.

"Znamo sve o Španjolskoj. Radi se o jednoj fantastičnoj ekipi koja je sedam puta bila europski prvak. Međutim i rukometaši i nogometaši su pokazali na koji način i s kojim srcem se takve ekipe mogu dobiti. U toj jednoj utakmici se sve može, pogotovo kada se radi o polufinalu," rekao je Mavrović prije nego li je nastavio:

"Što se tiče same momčadi, to je vrhunska ekipa, ali imaju i oni svoje prednosti i mane. Imaju neke igrače (pivote) koji nisu motorički najbolji, igrače koji nisu dobri u obrani i slično. Ono što mogu obećati je da ćemo izaći 'krvavih koljena' na utakmicu i nadam se da će nas što više ljudi doći podržati budući da je Slovenija blizu," rekao je u najavi izbornik.

"Mi nemamo što izgubiti. Zna se da je Španjolska favorit, ali favoriti postoje samo na papiru. Jedno je prije utakmice, a drugo je teren. Mi ćemo dati sve od sebe da ne stanemo na ovom," poručio je Mavrović, koji je usporedio ovu generaciju s onom iz 2012. Tada je Mavrović bio pomoćnik izborniku Matiji Stankoviću, a Hrvatska je na kraju bila četvrta.

"Tada smo ostvarili povijesni rezultat, međutim mislim da smo u onom trenutku nekako bili prazni u polufinalu i da smo se zadovoljili. Ova generacija ima nešto u sebi. Ima fenomenalnu volju, energiju i učiniti ćemo sve od sebe da dobijemo utakmicu," zaključio je izbornik Mavrović.

Zna kako je igrati polufinale

Utakmicu je najavio i kapetan Franco Jelovčić. Ovaj dugogodišnji reprezentativac s Hrvatskom je prošao sve i svašta, a ovo mu je drugo polufinale.

"Izvrstan je osjećaj. Ulazimo u zadnje dane europskog prvenstva i eto, hvala Bogu, napokon se ostvarilo ovo što smo dugo priželjkivali," rekao je kapetan hrvatske futsal reprezentacije, koji je od početka "imao osjećaj da će otići daleko".

"Već samo kod kuće govorio sam svojima da je došlo vrijeme da nešto napravimo. Imao sam vjeru u ovu momčad, imamo širok kadar, svatko može 'uskočiti' kada je potrebno i nije nikome lagano protiv nas igrati. Svaku utakmicu iskoči netko drugi i evo, složilo se tako da nam je i ždrijeb malo pomogao s Armenijom koju smo dobili laganije od očekivanog i sada puni samopouzdanja čekamo Španjolsku," poručio je Jelovčić.

Jelovčić je jedan od rijetkih koji su s Hrvatskom već igrali polufinale. Evo kako on vidi tu situaciju:

"Ovo je sada novi trenutak koji trebamo zgrabiti i živjeti u tom trenutku. Naravno da smo sada malo opušteniji, ali idemo dalje, idemo probati iznenaditi Španjolce ili, nedaj Bože, nakon poraza ugrabiti to treće mjesto i prvu medalju za futsal," rekao je kapetan koji smatra da Hrvatska ima šanse protiv jake Španjolske.

"Stvarno igraju odlično, međutim, i oni su ljudi od krvi i mesa. Mi ćemo imati svoje šanse, a kada igraš protiv favorita bitno ih je iskoristiti. Do sada smo se mučili. Nismo iskorištavali ono što nam se nudilo, ali protiv Armenije nam se otvorilo. Imat ćemo tih 5-6 šansi i morat ćemo ih iskoristiti te biti bolji u obrani. Svakako će biti zanimljivo," analizirao je Jelovčić.

Za kraj je naš kapetan usporedio i dvije reprezentacije - onu iz polufinala 2012. i ovu sada. Igrao je u obje, a razlika je u fokusu:

"To je meni bilo prvo prvenstvo i prvi put da sam ozbiljno igrao futsal. Tada sam malo iznenađujuće upao u prvu petorku, a sada kao najstariji pokušavam pomoći savjetima. Ali teško je uspoređivati ekipe. Mislim da svaka generacija nosi svoje. Ovi momci su svi za pet, svi puno rade i maksimalno su fokusirani. Nama je možda tada malo pao taj fokus pred polufinala. Tako da maksimalno fokusirani spremno čekamo i nadamo se najboljem."

