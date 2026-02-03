FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BITI ĆE NAM TEŠKO /

Sljedeći hrvatski protivnik: Rekorderi s momčadskim duhom

Sljedeći hrvatski protivnik: Rekorderi s momčadskim duhom
×
Foto: Nik Moder/sportida/sipa Press/profimedia

Španjolska će prema svemu sudeći biti naš najteži protivnik do sada, te će za pobjedu naši igrači morati 'dati 120 posto od sebe'

3.2.2026.
10:05
Roko Silov
Nik Moder/sportida/sipa Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska sutra igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj povijesti - polufinale europskog prvenstva u futsalu. Biti će ovo tek drugo polufinale Hrvatske u povijesti i prvo nakon 2012. kada smo bili domaćini.

U Ljubljani ćemo opet biti (nominalni) domaćin, a protivnik će biti Španjolska – brončana reprezentacija s prošlog europskog prvenstva. Do tog susreta naši su reprezentativci došli nakon dva remija (oba 2-2) i jedne pobjede (4-1) u grupnoj fazi, pa i velike pobjede 3-0 u četvrtfinalu protiv Armenije. Španjolci su, s druge strane, do polufinala stigli "bez mrlje". Grupnu su fazu otvorili pobjedom 4-1 protiv domaćina Slovenaca, prije nego što su je zatvorili pobjedama protiv Bjelorusije (2-0) i Belgije (10-3). U četvrtfinalu su izbacili bivše prvake Europe Italiju s 4-0 i time stigli na noge Hrvatskoj.

Tko je Španjolska?

Španjolska je trećeplasirana reprezentacija na FIFA-inoj ljestvici najboljih reprezentacija, a svi igrači igraju u njihovoj ligi, koja je najbolja u Europi.

Na službenoj FIFA-inoj ljestvici Hrvatska je 14. reprezentacija svijeta, dok je Brazil prvi. Iznad Španjolske je jedino još Portugal.

Što se tiče liga, Španjolska je prva, Hrvatska četvrta, a između njih su portugalska (2) i kazahstanska liga (3).

Nositelji momčadi su Mario Rivillos, kapetan reprezentacije i trostruki osvajač Lige prvaka, te Didac Plana – najbolji golman svijeta iz 2022. No ono što Španjolsku čini osobito snažnom jest momčadska igra. Španjolci su s 20 pogodaka druga najefikasnija momčad prvenstva, uz zanimljiv podatak da se niti jedan igrač nije promaknuo u prvog strijelca.

Hrvatska i Španjolska odigrali su samo dvije međusobne utakmice u svojoj povijesti. Prvu u kvalifikacijama za europsko prvenstvo 2014., a drugu na samom EURO-u. U prvom je susretu Španjolska stigla do 0-10 pobjede, dok je u drugoj Hrvatska odigrala 3-3 s reprezentacijom koja je te godine uzela broncu.

Dakle, iz svega rečenog možemo zaključiti kako je Španjolska jedna veoma ozbiljna reprezentacija. Uz Portugal su favoriti za osvajanje EURO-a, ali svejedno čudi kako od prvog europskog prvenstva 1996. do danas nisu propustili niti jedno polufinale. Naši idući protivnici igrali su u 12 završnica i osvojili ih sedam. U finalu nisu bili samo tri puta, dok medalju nisu uzeli samo jednom - 2003. Ipak, nadu Hrvatskoj daje činjenica kako je zadnja dva prvenstva ipak osvojila druga država s Pireneja - Portugal.

Utakmicu Hrvatska - Španjolska gledajte na platformi VOYO u srijedu od 17 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Mataja je nosio Hrvatsku: Pogledajte njegov drugi gol na utakmici za velikih 3:0

Uefa Futsal Euro 2026Hrvatska Futsal Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BITI ĆE NAM TEŠKO /
Sljedeći hrvatski protivnik: Rekorderi s momčadskim duhom