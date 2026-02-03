Sljedeći hrvatski protivnik: Rekorderi s momčadskim duhom
Španjolska će prema svemu sudeći biti naš najteži protivnik do sada, te će za pobjedu naši igrači morati 'dati 120 posto od sebe'
Hrvatska sutra igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj povijesti - polufinale europskog prvenstva u futsalu. Biti će ovo tek drugo polufinale Hrvatske u povijesti i prvo nakon 2012. kada smo bili domaćini.
U Ljubljani ćemo opet biti (nominalni) domaćin, a protivnik će biti Španjolska – brončana reprezentacija s prošlog europskog prvenstva. Do tog susreta naši su reprezentativci došli nakon dva remija (oba 2-2) i jedne pobjede (4-1) u grupnoj fazi, pa i velike pobjede 3-0 u četvrtfinalu protiv Armenije. Španjolci su, s druge strane, do polufinala stigli "bez mrlje". Grupnu su fazu otvorili pobjedom 4-1 protiv domaćina Slovenaca, prije nego što su je zatvorili pobjedama protiv Bjelorusije (2-0) i Belgije (10-3). U četvrtfinalu su izbacili bivše prvake Europe Italiju s 4-0 i time stigli na noge Hrvatskoj.
Tko je Španjolska?
Španjolska je trećeplasirana reprezentacija na FIFA-inoj ljestvici najboljih reprezentacija, a svi igrači igraju u njihovoj ligi, koja je najbolja u Europi.
Nositelji momčadi su Mario Rivillos, kapetan reprezentacije i trostruki osvajač Lige prvaka, te Didac Plana – najbolji golman svijeta iz 2022. No ono što Španjolsku čini osobito snažnom jest momčadska igra. Španjolci su s 20 pogodaka druga najefikasnija momčad prvenstva, uz zanimljiv podatak da se niti jedan igrač nije promaknuo u prvog strijelca.
Dakle, iz svega rečenog možemo zaključiti kako je Španjolska jedna veoma ozbiljna reprezentacija. Uz Portugal su favoriti za osvajanje EURO-a, ali svejedno čudi kako od prvog europskog prvenstva 1996. do danas nisu propustili niti jedno polufinale. Naši idući protivnici igrali su u 12 završnica i osvojili ih sedam. U finalu nisu bili samo tri puta, dok medalju nisu uzeli samo jednom - 2003. Ipak, nadu Hrvatskoj daje činjenica kako je zadnja dva prvenstva ipak osvojila druga država s Pireneja - Portugal.
Utakmicu Hrvatska - Španjolska gledajte na platformi VOYO u srijedu od 17 sati.
