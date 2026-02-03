Sljedeći hrvatski protivnik: Rekorderi s momčadskim duhom

Hrvatska sutra igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj povijesti - polufinale europskog prvenstva u futsalu. Biti će ovo tek drugo polufinale Hrvatske u povijesti i prvo nakon 2012. kada smo bili domaćini.

U Ljubljani ćemo opet biti (nominalni) domaćin, a protivnik će biti Španjolska – brončana reprezentacija s prošlog europskog prvenstva. Do tog susreta naši su reprezentativci došli nakon dva remija (oba 2-2) i jedne pobjede (4-1) u grupnoj fazi, pa i velike pobjede 3-0 u četvrtfinalu protiv Armenije. Španjolci su, s druge strane, do polufinala stigli "bez mrlje". Grupnu su fazu otvorili pobjedom 4-1 protiv domaćina Slovenaca, prije nego što su je zatvorili pobjedama protiv Bjelorusije (2-0) i Belgije (10-3). U četvrtfinalu su izbacili bivše prvake Europe Italiju s 4-0 i time stigli na noge Hrvatskoj.

Tko je Španjolska?

Španjolska je trećeplasirana reprezentacija na FIFA-inoj ljestvici najboljih reprezentacija, a svi igrači igraju u njihovoj ligi, koja je najbolja u Europi.

Na službenoj FIFA-inoj ljestvici Hrvatska je 14. reprezentacija svijeta, dok je Brazil prvi. Iznad Španjolske je jedino još Portugal. Što se tiče liga, Španjolska je prva, Hrvatska četvrta, a između njih su portugalska (2) i kazahstanska liga (3).

Nositelji momčadi su Mario Rivillos, kapetan reprezentacije i trostruki osvajač Lige prvaka, te Didac Plana – najbolji golman svijeta iz 2022. No ono što Španjolsku čini osobito snažnom jest momčadska igra. Španjolci su s 20 pogodaka druga najefikasnija momčad prvenstva, uz zanimljiv podatak da se niti jedan igrač nije promaknuo u prvog strijelca.

Hrvatska i Španjolska odigrali su samo dvije međusobne utakmice u svojoj povijesti. Prvu u kvalifikacijama za europsko prvenstvo 2014., a drugu na samom EURO-u. U prvom je susretu Španjolska stigla do 0-10 pobjede, dok je u drugoj Hrvatska odigrala 3-3 s reprezentacijom koja je te godine uzela broncu.

Dakle, iz svega rečenog možemo zaključiti kako je Španjolska jedna veoma ozbiljna reprezentacija. Uz Portugal su favoriti za osvajanje EURO-a, ali svejedno čudi kako od prvog europskog prvenstva 1996. do danas nisu propustili niti jedno polufinale. Naši idući protivnici igrali su u 12 završnica i osvojili ih sedam. U finalu nisu bili samo tri puta, dok medalju nisu uzeli samo jednom - 2003. Ipak, nadu Hrvatskoj daje činjenica kako je zadnja dva prvenstva ipak osvojila druga država s Pireneja - Portugal.

Utakmicu Hrvatska - Španjolska gledajte na platformi VOYO u srijedu od 17 sati.

