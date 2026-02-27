Riječanima se sve otvorilo? Evo na koga idu ako prođu Strasbourg

Hrvatski nogometni prvak Rijeka u osmini finala Konferencijske lige igrat će protiv francuskog Strasbourga, odlučeno je na ždrijebu u Nyonu.

Uoči ždrijeba Riječani su znali da mogu igrati ili protiv poljskog Rakowa ili protiv Strasbourga. Na koncu je "ples kuglica" spojio Rijeku i francuski klub.

Prva utakmica na rasporedu je 12. ožujka na Rujevici, a uzvrat je sedam dana kasnije u Francuskoj.

Rijeka je svoj europski put počela u 2. pretkolu Lige prvaka u kojem je ispala od Ludogoreca, potom je u 3. pretkolu Europske lige pobijedila Shelbourne, da bi u play-offu izgubila od PAOK-a preselivši u Konferencijsku ligu u kojoj je osvojila 16. mjesto s devet bodova u šest susreta.

Riječani su pobijedili Spartu Prag (1-0), te Celje (3-0), remizirali protiv Lincoln Red Impsa (1-1), AEK Larnace (0-0) i Šahtara (0-0), te izgubili od Noaha (0-1). U play-offu su bili bolji od Omonije.

Strasbourg je bio najbolji u ligaškom dijelu Konferencijske lige upisavši pet pobjeda i remi. Porazili su Slovan (2-1), Hacken (2-1), Crystal Palace (2-1), Aberdeen (1-0) i Breidablik (3-1), te remizirali protiv Jagellonija (1-1).

U Le Championnatu trenutačno drže sedmo mjesto sa 34 boda, 20 manje od lidera PSG-a.

Klub se od 2023. nalazi pod vlasničkom "kapom" kompanije BlueCo, koja je godinu dana ranije kupila londonskog velikana Chelsea. Upravo je bivši trener Strasbourga Liama Roseniora preuzeo "Bluese", dok je klupu francuskog kluba preuzeo Gary O'Neil.

U slučaju pobjede protiv Strasbourga, Rijeku će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz susreta Sigma Olomouc - Mainz

Ovogodišnje finala Konferencijske lige je 27. svibnja u Leipzigu.

PAROVI OSMINE FINALA (12. i 19. ožujka)

Crystal Palace - AEK Larnaca

Sigma Olomuc - Mainz

Lech Poznan - Šahtar

Samsunspor - Rayo Vallecano

AZ Alkmaar - Sparta Prag

Celje - AEK Atena

Fiorentina - Rakow

Strasbourg - RIJEKA

