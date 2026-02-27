FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SADA SVE ZNAMO /

Riječanima se sve otvorilo? Evo na koga idu ako prođu Strasbourg

Riječanima se sve otvorilo? Evo na koga idu ako prođu Strasbourg
×
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ovogodišnje finala Konferencijske lige je 27. svibnja u Leipzigu

27.2.2026.
15:32
Hina
Goran Kovacic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski nogometni prvak Rijeka u osmini finala Konferencijske lige igrat će protiv francuskog Strasbourga, odlučeno je na ždrijebu u Nyonu.

Uoči ždrijeba Riječani su znali da mogu igrati ili protiv poljskog Rakowa ili protiv Strasbourga. Na koncu je "ples kuglica" spojio Rijeku i francuski klub.

Prva utakmica na rasporedu je 12. ožujka na Rujevici, a uzvrat je sedam dana kasnije u Francuskoj.

Rijeka je svoj europski put počela u 2. pretkolu Lige prvaka u kojem je ispala od Ludogoreca, potom je u 3. pretkolu Europske lige pobijedila Shelbourne, da bi u play-offu izgubila od PAOK-a preselivši u Konferencijsku ligu u kojoj je osvojila 16. mjesto s devet bodova u šest susreta.

Riječani su pobijedili Spartu Prag (1-0), te Celje (3-0), remizirali protiv Lincoln Red Impsa (1-1), AEK Larnace (0-0) i Šahtara (0-0), te izgubili od Noaha (0-1). U play-offu su bili bolji od Omonije.

Strasbourg je bio najbolji u ligaškom dijelu Konferencijske lige upisavši pet pobjeda i remi. Porazili su Slovan (2-1), Hacken (2-1), Crystal Palace (2-1), Aberdeen (1-0) i Breidablik (3-1), te remizirali protiv Jagellonija (1-1).

U Le Championnatu trenutačno drže sedmo mjesto sa 34 boda, 20 manje od lidera PSG-a.

Klub se od 2023. nalazi pod vlasničkom "kapom" kompanije BlueCo, koja je godinu dana ranije kupila londonskog velikana Chelsea. Upravo je bivši trener Strasbourga Liama Roseniora preuzeo "Bluese", dok je klupu francuskog kluba preuzeo Gary O'Neil.

U slučaju pobjede protiv Strasbourga, Rijeku će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz susreta Sigma Olomouc - Mainz

Ovogodišnje finala Konferencijske lige je 27. svibnja u Leipzigu.

PAROVI OSMINE FINALA (12. i 19. ožujka)

Crystal Palace - AEK Larnaca

Sigma Olomuc - Mainz

Lech Poznan - Šahtar

Samsunspor - Rayo Vallecano

AZ Alkmaar - Sparta Prag

Celje - AEK Atena

Fiorentina - Rakow

Strasbourg - RIJEKA

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo i Rijeka igraju utakmice s ogromnim ulogom

ždrijebRijekaStrasbourg
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx