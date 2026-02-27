Šokantna sudska odluka! Denise Richards mora uzdržavati bivšeg muža s 5000 dolara mjesečno

Glumica i reality zvijezda Denise Richards morat će bivšem suprugu Aaronu Phypersu plaćati privremenu alimentaciju. Tako je odlučio sud koji je odredio da mu Richards mjesečno mora isplaćivati 5.000 dolara, kao i dodatnih 30.000 dolara za pokrivanje njegovih odvjetničkih troškova u brakorazvodnoj parnici, piše Page Six.

Sutkinja Nicole Bershon naglasila je da se iznos za odvjetničke troškove odnosi isključivo na postupak razvoda, a ne na kaznenu obranu Phypersa, koji se suočava s četiri kaznena djela. Protiv njega su podignute optužnice za dva kaznena djela nanošenja ozljeda supruzi te dva kaznena djela zastrašivanja svjedoka silom ili prijetnjama, što on u potpunosti negira.

Foto: Bauer-Griffin/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Određeni iznos od 30.000 dolara bit će isplaćen u tri rate, a prva uplata od 10.000 dolara dospijeva krajem ožujka. Mjesečna alimentacija od 5.000 dolara uključuje oko 2.000 dolara za stanarinu, 1.000 dolara za automobil, 1.000 dolara za hranu te ostatak za druge životne troškove.

Phypers je tijekom ročišta izjavio da na računu ima tek oko 200 dolara te da će mu ova financijska pomoć znatno olakšati situaciju, iako je naglasio da sve rješava „dan po dan“.

Richards je, prema pisanju američkih medija, nakon odluke izjavila kako si takav trošak teško može priuštiti. Istaknula je da jedva uspijeva podmiriti vlastite odvjetničke troškove te da je tijekom braka, koji je trajao od 2018. do 2025., potrošila gotovo sve što je zarađivala. Dodala je i da nema značajnih ulaganja ni ušteđevine.

Njezin odvjetnik Mark Gross istaknuo je i visoke troškove skrbi za njezinu 14-godišnju kćer Eloise, koja ima rijedak kromosomski poremećaj koji uzrokuje razvojne poteškoće. Također je naglasio da žrtve nasilja ne bi trebale financijski uzdržavati osobe koje su ih zlostavljale, podsjećajući da je Richards još u studenome 2025. dobila trajnu zabranu prilaska protiv bivšeg supruga.

Phypersov odvjetnik odgovorio je kako njegov klijent još nije pravomoćno osuđen te da ga se ne može smatrati krivim.

Par se razišao prošlog ljeta, a Richards je nedavno na društvenim mrežama opisala proteklu godinu kao vrlo bolno razdoblje obilježeno teškim odlukama i razotkrivanjem istine.

Ovo je drugi razvod Denise Richards. Ranije je bila u braku s glumcem Charlieijem Sheenom, s kojim ima dvije odrasle kćeri, Sami i Lolu. Aaron Phypers ranije je bio u braku s glumicom Nicolette Sheridan, od koje se razveo 2018. godine nakon tri godine braka.

