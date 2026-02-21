FREEMAIL
FINANCIJSKI OČAJAN? /

Tvrdi da je bez novca: Bivši suprug Denise Richards traži pola njezine zarade s OnlyFansa

Tvrdi da je bez novca: Bivši suprug Denise Richards traži pola njezine zarade s OnlyFansa
Foto: Elizabeth Goodenough/Everett/Profimedia

Richards je u siječnju zatražila od suca da odbaci njegove zahtjeve vezane uz OnlyFans, navodeći da nije pravodobno dostavio ažuriranu izjavu o prihodima i rashodima

21.2.2026.
22:00
Hot.hr
Elizabeth Goodenough/Everett/Profimedia
Bivši suprug glumice Denise Richards, Aaron Phypers, podnio je novi zahtjev za hitno uzdržavanje supružnika, u kojem se detaljno osvrnuo na njezine financije i vlastitu, kako tvrdi, tešku financijsku situaciju.

Prema pisanju američkih medija, Phypers u sudskim dokumentima navodi da nema „stabilne prihode“ jer su njegove „poslovne operacije i infrastruktura“ prekinute krajem 2024. godine. Unatoč tome što se protiv njega vodi kazneni postupak vezan uz optužbe za obiteljsko nasilje, smatra da ima pravo na privremeno uzdržavanje kako bi se, kako navodi, održao „status quo financijske pravednosti tijekom suđenja“.

Tvrdi da je bez novca: Bivši suprug Denise Richards traži pola njezine zarade s OnlyFansa
Foto: Gigi Iorio/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Traži 50 posto od OnlyFansa

U zahtjevu ističe da se privremena potpora temelji na potrebi i sposobnosti plaćanja, a ne na konačnoj odluci o krivnji ili podjeli imovine. Smatra da je sud dužan osigurati pravedne privremene uvjete te zatražiti od Richards isplatu.

Phypers također traži 50 posto prihoda koje glumica ostvaruje putem platforme OnlyFans. Ranije je tvrdio da njezin profil donosi i do 300.000 dolara mjesečno. U dokumentima navodi kako ona „doslovno zarađuje novac“ od njegovog intelektualnog vlasništva, odnosno fotografija koje je on snimio, a koje su objavljene na njezinoj stranici.

Osim toga, traži i polovicu prihoda od produkcije reality emisije Denise Richards & Her Wild Things. Tvrdi da mu pripada 50 posto naknade koju je produkcijska kuća primila, ali da nikada nije dobio nikakav obračun niti isplatu dobiti.

Richards je u siječnju zatražila od suca da odbaci njegove zahtjeve vezane uz OnlyFans, navodeći da nije pravodobno dostavio ažuriranu izjavu o prihodima i rashodima.

Phypers je još u listopadu 2025. tvrdio da je pomogao Richards izgraditi njezin OnlyFans račun te da posjeduje prava intelektualnog vlasništva nad većinom fotografija koje se ondje koriste. Ujedno je naveo da je ostao „bez novca“ i da se nalazi u financijski očajnoj situaciji zbog nagomilanih troškova, uključujući i najamninu za nekretninu u Calabasasu.

Tvrdi da je bez novca: Bivši suprug Denise Richards traži pola njezine zarade s OnlyFansa
Foto: Bauer-Griffin/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Deložirani zbog neplaćene stanarine

Bivši par u prosincu je deložiran iz nekretnine zbog 84.000 dolara neplaćene stanarine, a glumica se, prema navodima, i prije toga iselila iz kuće.

Richards i Phypers vjenčali su se 2018. godine, a razišli prošle godine. Od tada vode žestoku sudsku bitku. Glumici je u međuvremenu odobrena zabrana prilaska protiv bivšeg supruga, koji se i dalje suočava s kaznenom prijavom zbog navodnog nasilja.

 

 

Denise RichardsAaron Phypers
