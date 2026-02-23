Svi su se pitali tko je novi kralj zagrebačke špice? Upoznajte Roberta Brunu Rešetara

Prije nekoliko tjedana zagrebačka špica dobila je novog neokrunjenog kralja. Fotografija markantnog muškarca u besprijekornom izdanju munjevito se proširila društvenim mrežama, a jedno pitanje ponavljalo se iznova – tko je Roberto Bruno Rešetar, misteriozni frajer koji je preko noći postao viralni hit?

Net.hr prvi donosi odgovor. Iza upečatljivog stila i samouvjerenog stava krije se jedan od najuspješnijih mladih agenata za nekretnine, profesionalac koji već godinama gradi karijeru na relaciji Hrvatska – Dubai. Diskretan, fokusiran i iznimno uspješan u poslu koji traži i znanje i karizmu, Bruno je odlučio prvi put stati pred medije i otkriti svoju priču.

Prije nekoliko tjedana postali ste viralni hit nakon što vas je fotograf uhvatio na špici – jeste li tada bili svjesni da će vaša pojava izazvati toliko reakcija?

Svjestan sam da moja pojava izaziva raznorazne reakcije, ha-ha. Nije prvi put da se pojavljujem u medijima zbog istoga, ali moram priznati da nisam očekivao da će ta medijska “pompa” trajati desetak dana.

Čitate li komentare ispod članaka i objava ili se trudite držati podalje od toga?

Iskreno, ponekad pročitam, ponekad ne. Nema pravila, ali da me komentari dotiču i ne dotiču, čak se i sam nasmijem koliko su neki pojedinci kreativni. Moram priznati da me neki čak i iznenade, ne negativno, već me čudi da netko u šest ujutro, čim otvori oči, vjerojatno i prije nego što popije svoju prvu jutarnju kavu, piše ružne komentare ispod mojih objava. No, i to mi daje neki stimulans… Ja se držim one: nije bitno što kaže, već tko kaže.

Koji komentar vas je najviše nasmijao, a koji možda iznenadio?

Osvrnuo bih se na odgovor iznad. Nasmije me koliko su neki pojedinci osebujni i kreativni u pisanju. Iznenadilo me jedino to što vidim gospođe i gospodu u podmakloj životnoj dobi, kojima ujedno mogu biti ne unuk, već praunuk. Isti ti ostavljaju komentare koje ne bih ni spomenuo, s obzirom na to da se ne koristim takvim rječnikom. A što se tiče drugih komentara, to me ne iznenađuje - uvijek je bilo neradnika i isfrustriranih ljudi, tako da me komentari takvih osoba zaista ne mogu dotaknuti.

Što je toliko privuklo javnost - modna kombinacija, stav ili nešto treće?

Pretpostavljam da je najveću ulogu imao taj “sporni” styling, ali generalno mogu reći da privlačim dosta pažnje, a sad zbog čega točno... Možda je to bolje pitanje za čitatelje.

Za sve one koji ne znaju ništa o vama... Tko je zapravo Bruno? Čime se bavite, odakle dolazite...?

Bruno je jedan spoj kontradiktornosti - spoj nespojivog, rekao bih, ha-ha. Generalno, Bruno je netko tko radi i po 16 sati dnevno, bez obzira na to što možda to i ne djeluje tako, ali to je istina. Sve što vidimo na društvenim mrežama stvar je prezentacije i lažnog svijeta u koji svi ponekad odlutamo jer je možda malo bolje mjesto nego surova realnost. Ali da se vratimo na temu -Bruno je agent za nekretnine koji se već godinama bavi tim poslom te je već četiri godine najbolji agent u prometu nekretninama na području Republike Hrvatske. Također prodajem nekretnine u Dubaiju, kao i u Srbiji i ostalim državama bivše Jugoslavije. Mogu reći da zaista volim posao kojim se bavim i smatram da sam iz tog razloga tu gdje jesam. Dolazim iz jednog malog mjesta u okolici grada Rijeke, gdje sam i proveo veći dio svog djetinjstva.

Kako izgleda vaš dan?

Moj dan izgleda, hmmm... dobro pitanje. S obzirom na izuzetno dinamičan posao kojim se bavim, moj dan je zaista nepredvidiv. Nije rijetkost da dan krenem s jutarnjom kavom i nekim sastankom, primjerice u Zagrebu, a da već za nekoliko sati budem u Splitu te nakon toga ponovno idem za Zagreb kako bih stigao na avion za Dubai i odradio kupoprodaju idući dan u Dubaiju. Naravno, nije uvijek tako - ponekad, ali rijetko, moj radni dan izgleda tako da ga provedem u uredu ili nešto slično. Ali baš zbog toga i volim ovaj posao. Naravno, mogu si priuštiti takvu komociju oko posla s obzirom na to da živim sam te ne moram provoditi vrijeme s djecom ili slično jer ih nemam. Ne možeš se predati ovom poslu u potpunosti uz obitelj jer uvijek nešto trpi...

Moda je očito važan dio vašeg identiteta – kada ste počeli razvijati svoj stil i tko vas najviše inspirira?

Svakako bih se složio da je moda nešto što zaista volim, točnije, ne nužno moda nego lijepe stvari. Rekao bih za sebe da sam esteta i samim time volim lijepo. Možda zvuči klišej, ali ja zaista nemam neki modni uzor. Često spajam neke stvari koje nisu toliko spojive. Odmalena sam takav, tako da ne mogu točno reći kada je ta “ljubav” krenula.

Vidjeli smo da volite luksuzne brendove poput Hermèsa i Louis Vuittona. Gdje najviše kupujete odjeću?

Lagao bih kada bih rekao da ne volim. Volim francuske brendove, ali nisam netko tko je ovisnik o brendovima i netko tko nosi isključivo brendiranu garderobu. Zaista nemam kompleks kupiti komad garderobe ili bilo čega ako mi se svidi, pa makar to bilo u nekoj nepoznatoj trgovini gdje je sve po jedan euro. Ali također, ako mi se svidi nešto iz nekog ekskluzivne trgovine, i tamo ću kupiti. Znači, kupujem sve što mi je lijepo. Moram priznati da sam nekad prije zaista imao problema s kupovinom, ali to je prošlost, haha.

Što se sve trenutačno nalazi u vašem ormaru – jeste li više kolekcionar ili minimalist?

U mom ormaru se zaista nalazi svega i svačega, ali doslovno. Ne mogu reći da sam minimalist - to bi zaista bila velika laž. Ja sam više za onu “više je više”. Ali svakako sam kolekcionar nekih određenih brendova.

Bez kojeg komada nikada ne izlazite iz kuće, bez obzira na priliku?

Moram reći da je mrtva trka između naočala i torbe. Naočale svakako, jer me ne možete vidjeti bez njih preko dana, a torba -bez nje ne mogu jer ne izlazim bez laptopa i poslovnih papira.

Koji je najskuplji komad u vašem ormaru?

Ne bih ja to nazvao najskupljim, nego najvrjednijim - zasigurno bi to bila neka stvar za koju sam emocionalno povezan, a moram priznati da ih ima.

Postoji li nešto što nikada ne biste odjenuli, ma koliko bilo trendi?

Generalno ne pratim trendove. Smatram da bi svatko trebao nositi ono u čemu se osjeća dobro, bilo to zadnji krik mode ili nešto staro dvadesetak godina. Svakako ne bih nosio nešto što mi se ne sviđa.

Što se trenutno nalazi na vašoj fashion wish listi?

Iskreno, nemam wish listu. Sve ovisi o okolnostima u kojima se nalazim - uzmem stvar koja mi se u tom trenutku svidi. Kad bih radio wish listu, bila bi zaista pozamašna, tako da je bolje ne kretati s tim.

Osim mode, pažnju privlači i vaš izgled – imate li ustaljenu beauty rutinu?

To bi bila neka jednostavna rutina poput seruma i kreme ujutro i navečer. Naravno, odem i na koji tretman, ovisno o stanju kože i godišnjem dobu.

Koliko vam je važno danas voditi računa o izgledu i njezi?

Smatram da je neizmjerno bitno voditi brigu o svom izgledu (tijelu), zdravlju i generalno o samom izgledu, nebitno jeste li boljeg ili lošijeg imovinskog stanja. Zaista se čovjek može odjenuti dobro za malo novaca, a također postoje i izuzetno jeftine kreme koje odlično rade svoj posao. Tako da kod mene ne prolazi ona “lako je dobro izgledati kad imaš novca” - naravno da je lakše, ali se svakako može voditi higijena i briga o izgledu i s manjim primanjima.

Imate li već plan kako iskoristiti ovaj trenutak – moda, društvene mreže, neki novi projekt?

Svakako bih se referirao na posao kojim se bavim i koji zaista volim, tako da je moj fokus uvijek usmjeren na posao, a naravno uz to vežem i modu, s obzirom na to da moram izgledati uredno i lijepo. Zamislite agenta za nekretnine koji je neuredan - biste li kupili nekretninu od njega? Odijelo ne čini čovjeka, ali svakako ljudi vole raditi s urednim ljudima.

