Navijač pobjesnio zbog VAR-a, supruga shvatila psovke osobno pa ga napala nožem
Uslijedila je žestoka verbalna svađa koja je u nekoliko trenutaka prerasla u fizički napad.
Nogomet je još jednom pokazao koliko emocije mogu izmaknuti kontroli, ali scene koje su stigle iz Capodimontea nemaju puno veze sa sportom. Kako piše La Gazzetta dello Sport, utakmica Atalanta – Napoli završila je dramom daleko od stadiona, u dnevnom boravku jednog bračnog para.
Sve je krenulo kada je VAR poništio kazneni udarac za momčad trenera Antonia Contea. Odluka je razbjesnila 40-godišnjeg navijača Napolija, koji je, prema navodima talijanskih medija, počeo urlati i vrijeđati ispred televizora. No njegova 35-godišnja supruga uvjerila se da su uvrede upućene njoj.
Uslijedila je žestoka verbalna svađa koja je u nekoliko trenutaka prerasla u fizički napad. Žena je najprije bacila škare prema suprugu, ali ga nije pogodila. Potom je otrčala u kuhinju, uzela nož i u drugom pokušaju zabila ga mužu u bok. Dok je ozlijeđeni muškarac pokušavao pozvati pomoć, ona je nastavila bacati oštre predmete po prostoriji, jedan nož ostao je zabijen u zid dnevnog boravka.
Intervencijom karabinjera iz Capodimontea spriječena je veća tragedija. Policija je, osim zaustavljanja napada, u torbi žene pronašla još tri noža, uključujući i nož za kamenice.
Ozlijeđeni 40-godišnjak prevezen je u napuljsku bolnicu, gdje su mu utvrđene višestruke ozljede. Srećom, život mu nije ugrožen.
POGLEDAJTE VIDEO: Mijatović okupio košarkaše: 'Njemačka nam može biti samo ogromna motivacija'