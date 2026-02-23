Milan obožava Modrića, ali ovo im jako smeta: Hrvatski kapetan mora odgovoriti

Prema pisanju talijanske Gazzette dello Sport došlo je vrijeme da se hrvatski kapetan Luka Modrić izjasni o svojoj budućnosti. Protiv Coma je probio granicu od 2.000 minuta u prvenstvu, jedini u momčadi Rossonera, što potvrđuje njegovu važnost za sastav, ali strpljenja je sve manje.

Modriću ugovor istječe krajem godine, a u njemu postoji stavka prema kojoj bi se on mogao produžiti na još godinu dana. To će biti moguće jedino ako se i Modrić i Milan slože, ali za sada "samo jedna strana daje jasne signale". Milan jako želi da Modrić ostane, no hrvatski reprezentativac zasad šuti.

Nezamjenjiv

Igra Modrić fenomenalno u Milanu, trči, vraća se, prati akciju, ulazi u duele, presijeca lopte, zauzima prostore (devet puta od deset one prave, naravno) i, prije svega, igra. Igra mnogo. U smislu da ga je Allegri do sada poštedio tek ponekog nastupa kada je bilo očito da mora predahnuti. Kada pogriješi u dodavanju – da, naravno, događa se i njemu, srećom – šala je uvijek ista i već pomalo zamorna u svojoj ponavljivosti: "Pažnja, Modrić je izgubio loptu i to je vijest dana!", reakcija je gotovo jednoglasna među stručnjacima, piše Gazzetta.

Stoga i ne čudi da se u posljednja tri mjeseca sezone neće voditi samo borba za Ligu prvaka, nego i razmišljanja Luke o sljedećoj sezoni: sve je moguće.

Gazzetta piše kako je Lukin utjecaj na talijansko prvenstvo, na oči talijanske publike koja već dugo nije navikla gledati takvo upravljanje loptom i igrom, neopisiv. Luka se, u osnovi, zabavlja u Milanu. U Milanellu se osjeća sjajno, igra za klub svoje mladosti te s ponosom osjeća ogromnu ljubav navijača Rossonera i s velikim profesionalizmom živi svoju dvostruku misiju – kao igrač i kao mentor. Allegri je nedavno govorio o sreći mladih igrača što mogu trenirati s njim. No to vrijedi i za one iskusnije.

"Sve to znači da, dok ulazimo u odlučujuću fazu prvenstva 2025./26., pitanje postaje sve glasnije: hoće li se Modrić nakon Svjetskog prvenstva vratiti u Milanello ili će krenuti drugim putem?", piše Gazzetta:

Neki izvori pišu da bi se mogao vratiti u Dinamo, gdje ga čeka njegov nekadašnji idol Boban, drugi mu predviđaju oproštaj zasluženu mirovinu. Postoji, naravno, i vrlo realna opcija ostanka u Milanu. Opcija u pravom smislu riječi, odnosno ona koju bi klub tehnički mogao aktivirati kako bi ga zadržao i sljedeće sezone. No, to neće učiniti ako Luka to ne bude želio. Razumno je pretpostaviti da će mu klub zatražiti odluku prije okupljanja reprezentacije, dok neki portali piš kako Zlatan Ibrahimović odluku želi – sada.

