SENZACIJA /

Dinamo zove Luku Modrića: Vraća se nakon Svjetskog prvenstva?

Dinamo zove Luku Modrića: Vraća se nakon Svjetskog prvenstva?
Foto: Giuseppe Maffia/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

U Dinamu se očito nadaju kako i dalje postoji žar kod našeg kapetana, pa su se bacili u još jedan pokušaj povratka na Maksimir

28.1.2026.
15:18
Sportski.net
Giuseppe Maffia/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Ugledni talijanski novinar Pietro Balzano Prota, koji je specijaliziran za Milan, iznio je "bombu". Naime, Dinamo "testira vodu" oko mogućeg transfera Luke Modrića.

Plavi bi kapetana hrvatske nogometne reprezentacije doveli nakon Svjetskog prvenstva, kada mu istekne ugovor s Milanom. Glavna poveznica je predsjednik Dinama Zvonimir Boban, koji je Modrićev idol i zbog kojeg je naš kapetan odlučio zaigrati za Rossonere, a pomaže i činjenica da je Boban legenda Milana. Ovo ne bi bio prvi put da su Plavi pokušali dovesti svog nekadašnjeg igrača. Bilo je više pokušaja, uključujući i početkom ove sezone, no tada se Modrić odlučio za Milan. To se za našeg kapetana pokazalo kao ispravna odluka jer je u četrdesetoj godini života neizostavan dio kluba koji se bori za titulu u Serie A.

U Dinamu se očito nadaju kako i dalje postoji žar kod našeg kapetana, pa su se bacili u još jedan pokušaj povratka na Maksimir – stadion čiji se pomoćni teren zove upravo po Modriću. Da li će se kapetan doista vratiti, znat ćemo za nekoliko mjeseci.

POGLEDAJTE VIDEO: I Slovenija je riješena, polufinale je sve bliže: Pogledajte što kažu navijači

Luka ModrićDinamoMilanZvonimir Boban
SENZACIJA /
Dinamo zove Luku Modrića: Vraća se nakon Svjetskog prvenstva?