UPOZNAJTE EKIPU /

Autistični dječak u središtu misterija: Novi film 'Glavonja' osvaja publiku

Desetogodišnja Alisa i Milan su brat i sestra. On je autističan i svijet vidi na jedan drukčiji način. A kada im misteriozno nestanu roditelji, u potrazi im pomažu tri dječaka detektiva. 

Radnja je to dječjeg filma 'Glavonja' koji spaja detektivsku avanturu i priču o različitosti. Film je kombinacija igranog i animiranog, a priču vode djeca. Djeca i glume, neki su za vrijeme snimanja imali samo sedam godina. Premijera je sutra, pa smo mi razgovarali s talentiranim glumcima i redateljicom. Kako im je bilo na setu, koliko je teško plakati za kamere, pogledajte u prilogu 

18.2.2026.
23:24
RTL Direkt
Dječji FilmoviFilm
