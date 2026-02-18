Elvis i Obama kažu da 'mali zeleni' postoje, a što vi mislite? Direkt traži vanzemaljce!

"Ako nam obična logika i znanost ne nude odgovore, zar ne bismo konačno mogli prihvatiti da je nešto fantastično ipak realno moguće?"

Ovu tezu agenta Foxa Muldera još iz pilot epizode "X-Filesa" i danas bi podržali milijuni onih koji vjeruju u vanzemaljce, i koji razne pojave na nebu vide kao nepobitne dokaze da su - među nama, jer "to su nepoznati leteći objekti, nebeski fenomeni koji ne mogu biti neposredno identificirani ili objašnjeni".

O stotinama svjedočanstava o bliskim susretima na Biokovu za Direkt je još preklani govorio Gloryan Grabner, vjeroučitelj i voditelj zvjezdarnice u Makarskoj.

"S obzirom da viđaju različitu tehnologiju, dakle sva je napredna, samo su različiti oblici, moguće da nije samo jedna inteligentna vrsta da se vrti ovdje na Biokovu", objašnjavao je tada Grabner.

Da su vidjeli NLO vjerovali su i mnogi selebritiji, od Elvisa do Johna Lennona. Ali ima youtubera ufologa sa stotinama tisuća pratitelja koji baš ovih dana ponavljaju priču o vanzemaljcu u samom Pentagonu. "Čovjek poznat samo kao Valiant Thor, opisan kao fizički nalik čovjeku, intelektualno ispred nas i duboko zabrinut za smjer u kojem ide naša vrsta", tumači voditelj kanala Area 52.

Teorije o izvanzemaljcima

I krugovi u žitu za mnoge predstavljaju poruke vanzemaljaca, iako o tome, kao ni o ičemu dosad spomenutom, nema znanstvenih dokaza. I Velimir Grgić, autor knjige "Teorije zavjere 21. stoljeća", ima svoje favorite u teorijama o vanzemaljcima.

"Da putuju kroz dimenzije, da zapravo žive s nama cijelo vrijeme paralelno u drugim dimenzijama, da smo mi u njihovom zoološkom vrtu, da smo to mi iz budućnosti koji se vraćaju sa letjelicama, koje nisu zapravo prostorne letjelice nego vremenske", nabraja Grgić.

I svima koji žele vjerovati neki dan je došla potvrda s najviše instance. Jesu li vanzemaljci stvarni, bilo je pitanje Baracku Obami u jednom podcastu, na što je on odgovorio - stvarni su. Da, i bivši američki predsjednik vjeruje u vanzemaljce! Ali vrijedi čuti i ostatak. "Ali ja ih nisam vidio. I ne drži ih se u Area 51, ne postoji nikakav podzemni objekt. Osim ako ne postoji ogromna urota i sakrili su to od predsjednika SAD-a", dodao je Obama.

Riječ astronoma i astrofizičara

Ali čujmo znanstvenike jer ih većina, njih 58 posto u nedavnom istraživanju vjeruje u postojanje inteligentnog života negdje u svemiru.

Korado Korlević, naš najpoznatiji astronom i voditelj zvjezdarnice u Višnjanu ima logično objašnjenje: "Samo galaksija ima stotine milijardi, dakle ima stotine milijardi zvijezda, i uopće nije upitno da postoje mjesta gdje života ima, i gdje može biti i pametnog života, odnosno inteligentne civilizacije".

Da život poput našeg postoji i drugdje, siguran je i Vibor Jelić, astrofizičar s Instituta Ruđer Boković, ali kaže da je pitanje hoćemo li to ikada saznati, "a još teže će biti hoćemo li ikad uspostaviti kontakt s tim bićima, jer naprosto treba shvatiti da su udaljenosti u svemiru velike, postoje ograničenja današnje tehnologije, a u krajnjoj liniji i shvaćanja što bi mogli s njom napraviti, tako da je to jedan veliki upitnik".

Koliko god ne postojali dokazi da su nas već posjetili, vanzemaljci su nam zato dolazili u brojnim filmovima, bilo s namjerom da nas unište, kao u Independence Dayu ili Quiet Placeu, ili miroljubivo, kao u Bliskim susretima ili ET-ju. Što ako dođu, tu se i naši sugovornici razilaze.

"Ako netko već je toliko tehnološki napredan, i u krajnjoj liniji radoznao da se susretne s drugim vrstama, da nužno neće biti na evolucijskom razvoju zadovoljavanja instinkta i uništavanja drugih civilizacija, nego da će ipak težiti nekom zbližavanju", smatra Jelić.

"Tehnološke civilizacije sve moraju biti jednake, moraju biti okrutne prema prostoru jer moraju uzimati ogromne količine resursa i energije, i okrutne prema jedinkama da bi mogle biti efikasne", misli Korlević.

A dok čekamo da došljaci iz svemira dođu, ratoborni ili ne, jedan se već outao. "Često me pitaju ima li vanzemaljaca među nama. I reći ću, ja sam jedan. Ne vjeruju mi", rekao je neki dan Elon Musk. Bit će uvijek nekih koji će željeti vjerovati.