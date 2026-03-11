Policija se oglasila o hororu u Gospiću: Ubio majku i baku, tijelo bacio u septičku jamu

Ličko-senjska policija u suradnji s karlovačkom županijskom državnom odvjetnicom dovršila je u srijedu kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom za kojeg se osnovano sumnja da je u Gospiću u utorak ujutro ubio svoju majku (70) i baku (98) te tako počinio kaznena djela teškog ubojstva.

Policija u priopćenju ističe da se 47-godišnjaka sumnjiči da je u utorak oko 5.00 sati hladnim oružjem usmrtio 70-godišnjakinju i 98-godišnjakinju te da su obje preminule na mjestu događaja.

Muškarac je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava bit će dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.

Uznemirujući detalji

Podsjetimo, muškarac je baku ubio u kući, a majku je nakon zločina bacio u staru septičku jamu.

Susjeda Aleksandra Prodanova za RTL Danas je kazala da je majka netom prije ubojstva došla na njihov prozor tražiti pomoć. "Njegova mama je došla tu nama, kucala na prozor i tražila mobitel da zove Hitnu pomoć. I ona je to zvala, uzela mužev mobitel i otišla iza. I to je to bilo. Ona je otišla i čula se galama, vrištanje, kao da traži pomoć", navela je Aleksandra i dodala da je šokirana te da je riječima teško opisati ono što se odvilo.

Pokojna 70-godišnjakinja i ranije se žalila na probleme sa sinom. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina kazao je da je riječ o osobi s duševnim smetnjama, ali da policija nema informacija da je do sada unutar obitelji bilo kaznenih djela.

POGLEDAJTE VIDEO: Susjeda otkrila uznemirujuće detalje dvostrukog ubojstva u Gospiću