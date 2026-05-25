Milan i Juventus ostali bez Lige prvaka u dramatičnom zadnjem kolu

KLJUČNI RASPLET SERIE A /

Posljednje, 38. kolo Serie A donijelo je potpuni šok u borbi za Ligu prvaka. Velikani Milan i Juventus ostali su bez plasmana u elitno natjecanje, dok su povijesni uspjeh ostvarili Como i Roma.

Milan je doživio bolan poraz na San Siru od Cagliarija (2:1), u utakmici koja je gostima rezultatski bila nevažna, ali su je ipak okrenuli u svoju korist. Domaćin je poveo već u 2. minuti golom Saelemaekersa, no Cagliari je preokrenuo preko Borrellija i Rodrígueza, dok je Mike Maignan spašavao Milan od težeg poraza s nekoliko vrhunskih obrana.