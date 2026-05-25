Conte nakon sukoba napustio Napoli i otvorio vrata povratku na klupu reprezentacije

Antonio Conte više nije trener Napolija, potvrdio je klub samo dan nakon što je on sam najavio odlazak na konferenciji za medije koja je završila napetim verbalnim sukobom s predsjednikom kluba Aurelio De Laurentiis.

Napoli je sezonu zaključio minimalnom pobjedom 1:0 protiv Udinesea, čime je osigurao drugo mjesto u Serie A, odmah iza prvaka Intera. Međutim, umjesto mirnog kraja sezone, klub je potresla drama na relaciji trener–uprava koja je kulminirala Conteovim odlaskom.

Klub se kratko oglasio na društvenim mrežama porukom zahvale: “Hvala na svemu, treneru”, čime je i službeno potvrđen kraj suradnje.

Napetosti su eskalirale nakon što je De Laurentiis u javnosti istaknuo kako bi Napoli osvojio naslov prvaka da momčad nije bila pogođena brojnim ozljedama tijekom sezone. Posebno je naglasio izostanke ključnih igrača poput Scotta McTominaya, Kevina De Bruynea, Romelua Lukakua i kapetana Giovannija Di Lorenza.

“Bez ozljeda bili bismo prvaci”, poručio je predsjednik Napolija.

Conte je na te izjave reagirao tijekom iste konferencije, istaknuvši kako se mora odati priznanje Interu za osvajanje naslova te da se uspjeh rivala ne smije umanjivati.

“Inter je zaslužio naslov, bez obzira na ozljede. Moramo poštovati tuđe pobjede jer samo tako možemo tražiti poštovanje zauzvrat”, rekao je Conte.

Iako je javni sukob označio kraj njihove suradnje, obje strane potvrdile su kako je odluka o razlazu donesena ranije tijekom sezone. Conte je pritom kao jedan od razloga odlaska naveo “toksičnu atmosferu oko momčadi”.

Iskusni talijanski stručnjak, koji je u karijeri vodio klubove poput Juventusa, Intera, Chelseaja i Tottenhama, ranije je ostavio otvorenu mogućnost povratka na klupu talijanske reprezentacije, ali je također naglasio kako razmatra i pauzu od trenerskog posla.