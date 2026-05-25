Španjolski mediji udarili po hrvatskom sucu nakon drame u Ateni: 'Oteli su nam naslov'

Košarkaši Olympiakosa osvojili su naslov prvaka Eurolige nakon što su u finalu u Ateni svladali Real Madrid rezultatom 92:85 i tako nakon 13 godina ponovno zasjeli na europski tron. Ipak, umjesto isključivo slavlja grčke momčadi, završnica utakmice izazvala je veliku buru u španjolskoj javnosti zbog nekoliko spornih sudačkih odluka, a posebno se na udaru našao hrvatski sudac Sreten Radović.

Real Madrid je tijekom većeg dijela utakmice držao priključak protiv raspoloženog Olympiakosa, a ključni trenutak dogodio se u samoj završnici pri rezultatu 82:80 za grčku momčad. Tada je dosuđen kontroverzan prekršaj Facunda Campazza nad Thomasom Walkupom, što je izazvalo žestoke reakcije igrača, navijača i španjolskih medija.

Walkup je pogodio oba slobodna bacanja i Olympiakos je otišao na četiri poena prednosti nešto više od minute prije kraja, čime je praktički prelomljena utakmica. U Madridu smatraju kako je upravo ta odluka usmjerila finale prema grčkom klubu.

Unatoč porazu, hrvatski reprezentativac Mario Hezonja pokušao je nakon utakmice smiriti atmosferu i sportski čestitati protivniku.

“Čestitke Olympiakosu, ali imali smo ih. Mogla je pobijediti bilo koja momčad. Na kraju nam je nedostajalo malo sreće, no ponosan sam na ovu ekipu. Neka se svi naviknu na ovo jer ćemo se vratiti i osvojiti Euroligu”, poručio je Hezonja nakon finala.

Hrvatski košarkaš ubacio je 19 poena te bio jedan od najboljih igrača Reala, a pritom je priznao kako je Olympiakos tijekom cijele sezone pokazivao najviše i zasluženo završio na vrhu Europe.

No španjolski mediji nisu imali toliko razumijevanja za rasplet utakmice. Ugledni AS otišao je toliko daleko da je u naslovu objavio kako su “suci ukrali Realu dvanaesti naslov Eurolige”, dok je Marca detaljno analizirala posljednje minute utakmice i nekoliko spornih odluka koje su, prema njihovom mišljenju, presudile pobjednika.

Posebno su naglasili kako je Real, unatoč velikim problemima s ozljedama i izostancima centara, uspio dovesti Olympiakos na rub poraza te da je nekoliko sudačkih odluka u završnih 82 sekunde potpuno promijenilo tijek finala.

Reakcije nisu stale samo na medijima. Bivši igrač Reala Džanan Musa, danas član Dubaija, kratko je na društvenim mrežama napisao: “Nema šanse”, a potom dodatno komentirao novu spornu situaciju uz ironične emotikone.

Svoje čuđenje nije skrivao ni bivši madridski talent Hugo González, danas član Boston Celticsa, koji je objavio niz upitnika nakon što je pogledao snimke spornih prekršaja.

I dok je Olympiakos slavio veliki europski povratak, u Španjolskoj će se još dugo raspravljati o tome jesu li posljednje minute finala odlučili igrači ili suci.