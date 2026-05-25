Izbornik zadovoljan nakon poraza: 'Ne pobjede uvijek bolji'

Hrvatska nogometna U-17 reprezentacija otvorila je Europsko prvenstvo u Estoniji porazom, vršnjaci iz Belgije su pobijedili s 2-0 u susretu prvog kola skupine A.

Izjave za službenu stranciu HNS-a dali su izbornik Budimir i Jakov Dedić.

"Dečkima sam poslije utakmice čestitao, odigrali smo stvarno dobru utakmicu. Nažalost, na otvaranju su nam se dogodile dvije individualne pogreške i bili smo kažnjeni. Međutim, u svim nogometnim i statističkim pokazateljima smo bili bolja momčad, osim u realizaciji. Stvorili smo jako puno prilika, imali više udaraca, udaraca iz kuta, veći posjed... Dakle, nemam baš nikakve zamjerke, ali takav je nogomet, zato i jest najzanimljiviji sport jer ne pobijedi uvijek bolji.

Pokazali smo da možemo igrati sa svakim protivnikom, tako i protiv jake Belgije. Idemo dalje, čekaju nas jake utakmice i jaki protivnici. Na žalost, ovaj put nismo uspjeli pobijediti, za tri dana nas čeka nova utakmica, ništa još nije izgubljeno. Razmišljamo od utakmice do utakmice, najprije nas čeka Estonija pa Španjolska, vidjet ćemo dokle ćemo dogurati”, rekao je Marijan Budimir.

“Bili smo dominantni svih devedeset minuta, što se vidi i u statistici. Stvarali smo prilike, bili bolji tijekom cijele utakmice, ali nije nas išlo, mene prvog pa onda i sve ostale. Glavu gore, pred nama su još dvije utakmice i nadamo se prolazu. Čekaju nas Estonija i Španjolska, moramo se dobro regenerirati i pripremiti, a onda na terenu pokazati da smo pravi i pobijediti obje utakmice”, rekao je Jakov Dedić.

U drugom kolu mladi će hrvatski nogometaši igrati protiv domaćina Estonije 28. svibnja, dok će u posljednjem kolu skupine A igrati protiv Španjolske 31. svibnja.