Bivši trener Hajduka preuzima veliki europski klub?

Gennaro Gattuso trebao bi postati novi trener Lazio, javlja Fabrizio Romano. Bivši trener Hajduka i donedavni izbornik Italije prihvatio je ponudu rimskog kluba, a sada se završavaju formalnosti prije službene objave.

Gattuso će na klupi Lazija naslijediti Maurizija Sarrija, koji je sve bliže odlasku u Atalantu.

Nakon turbulentne sezone obilježene nesuglasicama i prebacivanjem odgovornosti, razlaz između predsjednika Claudija Lotita i Sarrija bio je očekivan. Sarri je dodatno potaknuo tenzije izjavom o “teškoj sredini u Formellu”, dok mu Lotito zamjera slabiji učinak u odnosu na prošlu sezonu.

U takvoj atmosferi Lazio je brzo krenuo u potragu za novim rješenjem, a izbor je pao na Gattusa, koji je prihvatio izazov unatoč rizicima.

Time se Gattuso vraća u Serie A nakon pet godina, tijekom kojih je vodio Milan i Napoli, a radio je i u Valenciji, Marseilleu te Hajduku. Posljednji posao imao je kao izbornik reprezentacije, s kojom nije uspio izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo, a nedavno je odbio i ponudu Torina.

Talijanski mediji podsjećaju i na gotovo filmsku epizodu iz 2019. godine, kada je Gattuso već bio nadomak Lazija, sve je propalo nakon dramatičnog preokreta protiv Atalante i promjene Lotitove odluke u posljednji trenutak.