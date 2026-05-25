FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OPET PRONAŠAO POSAO /

Bivši trener Hajduka preuzima veliki europski klub?

Bivši trener Hajduka preuzima veliki europski klub?
×
Foto: LaPresse/Sipa USA/Profimedia

Nakon turbulentne sezone obilježene nesuglasicama i prebacivanjem odgovornosti, razlaz između predsjednika Claudija Lotita i Sarrija bio je očekivan

25.5.2026.
17:07
Sportski.net
LaPresse/Sipa USA/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Gennaro Gattuso trebao bi postati novi trener Lazio, javlja Fabrizio Romano. Bivši trener Hajduka i donedavni izbornik Italije prihvatio je ponudu rimskog kluba, a sada se završavaju formalnosti prije službene objave.

Gattuso će na klupi Lazija naslijediti Maurizija Sarrija, koji je sve bliže odlasku u Atalantu.

Nakon turbulentne sezone obilježene nesuglasicama i prebacivanjem odgovornosti, razlaz između predsjednika Claudija Lotita i Sarrija bio je očekivan. Sarri je dodatno potaknuo tenzije izjavom o “teškoj sredini u Formellu”, dok mu Lotito zamjera slabiji učinak u odnosu na prošlu sezonu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Fabrizio Romano (@fabriziorom)

 

 

 

U takvoj atmosferi Lazio je brzo krenuo u potragu za novim rješenjem, a izbor je pao na Gattusa, koji je prihvatio izazov unatoč rizicima.

Time se Gattuso vraća u Serie A nakon pet godina, tijekom kojih je vodio Milan i Napoli, a radio je i u Valenciji, Marseilleu te Hajduku. Posljednji posao imao je kao izbornik reprezentacije, s kojom nije uspio izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo, a nedavno je odbio i ponudu Torina.

Talijanski mediji podsjećaju i na gotovo filmsku epizodu iz 2019. godine, kada je Gattuso već bio nadomak Lazija, sve je propalo nakon dramatičnog preokreta protiv Atalante i promjene Lotitove odluke u posljednji trenutak.

Gennaro GattusoLazio
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike