Jedan od najboljih trenera na svijetu priznao da želi naslijediti Gattusa

Slavni talijanski trener koji sada vodi Napoli Antonio Conte otvoreno je rekao da želi postati novi izbornik reprezentacije Italije.

Pozicija je to koja je ostala upražnjena nakon što je prošloga tjedana Gennaro Gattuso podnio ostavku nakon poraza od Bosne i Hercegovine u finalu doigravanja kvalifikacija za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo.

Nakon poraza od BiH, koji je značio da Italija treći put zaredom propušta svjetsku smotru, dogodio se potres u talijanskom nogometu. Prije Gattusa, ostavke su podnijeli predsjednik Saveza Gabriele Gravina i šef delegacije, legendarni Gianluigi Buffon.

Conte je svjestan situacije i, očito, smatra da je pravi čovjek koji može izvesti talijanski nogomet na pravi put.

"Ne zaboravimo da se prošle godine, u posljednja tri mjeseca sezone, u medijima pisalo da ću napustiti Napoli i otići u Juventus, zar ne? Mediji moraju nešto napisati i jedino je ispravno da se moje ime nađe na popisu potencijalnih kandidata. Da sam predsjednik Saveza, uzeo bih sebe u obzir", rekao je Conte u ponedjeljak nakon pobjede svog Napolija protiv Milana.

"Već sam radio u Savezu, poznajem okruženje. Bila bi mi čast, jer predstavljanje svoje zemlje je nešto prekrasno. Svi dobro znate da mi je ostala još jedna godina ugovora s Napolijem i da ću na kraju sezone sjesti s predsjednikom kako bismo razgovarali o budućnosti. Razočaravajuće je da bi, da su samo pobijedili na penale i plasirali se na Svjetsko prvenstvo, ljudi pričali o velikom postignuću i kako Italija igra sjajan nogomet. Nažalost, sada se u ovom sportu računaju samo rezultati", poručio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Jose Mourinho se brutalno obrušio na igrače nakon remija: 'Postoje viši interesi'