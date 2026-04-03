Službeno je kraj! Gennaro Gattuso više nije izbornik Italije

Gennaro Gattuso više nije izbornik Italije! Tri dana nakon poraza od Bosne i Hercegovine i neuspješnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026, Gattuso više neće voditi reprezentaciju Italije.

Nakon što je ostavku podnio predsjednik Talijanskog nogometnog saveza Gabriele Gravina, šef delegacije Gianluigi Buffon, isto je sada učinio i izbornik Gattuso.

🚨🇮🇹 OFFICIAL: Italian Federation confirm three big changes following miss out on their third World Cup in a row.



👔 Head coach Gennaro Gattuso leaves.

👔 Head of Delegation Gianluigi Buffon resigns.

👔 FIGC President Gabriele Gravina resigns.



Up next: new president, new coach. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 3, 2026

Gennaro Gattuso prošle je sezone vodio Hajduk, a nakon što je napustio Split dobio je posao u talijanskoj reprezentaciji u lipnju 2025. nakon što je smijenjen Luciano Spaletti koji je upisao loše rezultate u kvalifikacijama za SP.

Gattuso je počeo s pet pobjeda u prvih pet utakmica, ali je onda izgubio od Norveške 4:1 i Italija je morala u playoff za SP gdje ih je nakon jedanaesteraca izbacila Bosna i Hercegovina. Ukupno je Italiju vodio na osam utakmica.

Prije Italije i Hajduka, Gattuso je bio trener Marseillea, Valencije, Napolija, Milana, Pise, Crete i Palerma.

