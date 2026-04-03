ARRIVEDERCI /

Službeno je kraj! Gennaro Gattuso više nije izbornik Italije

Službeno je kraj! Gennaro Gattuso više nije izbornik Italije
Foto: Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia

Gattuso više neće voditi reprezentaciju Italije

3.4.2026.
14:30
Sportski.net
Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterstock Editorial/Profimedia
Gennaro Gattuso više nije izbornik Italije! Tri dana nakon poraza od Bosne i Hercegovine i neuspješnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026, Gattuso više neće voditi reprezentaciju Italije.

Nakon što je ostavku podnio predsjednik Talijanskog nogometnog saveza Gabriele Gravina, šef delegacije Gianluigi Buffon, isto je sada učinio i izbornik Gattuso. 

 

 

Gennaro Gattuso prošle je sezone vodio Hajduk, a nakon što je napustio Split dobio je posao u talijanskoj reprezentaciji u lipnju 2025. nakon što je smijenjen Luciano Spaletti koji je upisao loše rezultate u kvalifikacijama za SP. 

Gattuso je počeo s pet pobjeda u prvih pet utakmica, ali je onda izgubio od Norveške 4:1 i Italija je morala u playoff za SP gdje ih je nakon jedanaesteraca izbacila Bosna i Hercegovina. Ukupno je Italiju vodio na osam utakmica.

Prije Italije i Hajduka, Gattuso je bio trener Marseillea, Valencije, Napolija, Milana, Pise, Crete i Palerma.

POGLEDAJTE VIDEO: Dani žalosti u Italiji i euforija u Bosni i Hercegovini

Gennaro GattusoTalijanska Nogometna ReprezentacijaBosna I HercegovinaSvjetsko Prvenstvo 2026.
