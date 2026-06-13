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SVIJET SPORTA /

[KVIZ] Mislite da znate sve o softballu? Provjerite na ovim pitanjima jeste li stručnjak

[KVIZ] Mislite da znate sve o softballu? Provjerite na ovim pitanjima jeste li stručnjak
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Foto: Shutterstock

U kojoj ruci većina igračica nosi rukavicu za hvatanje?

13.6.2026.
21:35
Webcafe.hr
Shutterstock
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Naizgled sličan baseballu, a zapravo jedinstven i dinamičan, softball je puno više od obične igre s loptom i palicom. Ovaj popularni sport krije brojne tajne, od svojih specifičnih pravila do povijesne važnosti u amaterskom i olimpijskom sportu. Njegova brzina i timski duh čine ga neizostavnim dijelom sportske kulture diljem svijeta, bilo da se radi o rekreacijskoj utakmici u parku ili napetom finalu svjetskog prvenstva. No, koliko doista poznajete ovaj uzbudljivi sport?

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