UEFA se naklonila Bosni i Hercegovini, pogledajte što su učinili

Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je u utorak Italiju 4-1 u raspucavanju s 11 metara i po drugi put će nastupiti na Svjetskom prvenstvu, 12 godina nakon debija u Brazilu.

Italija je u utakmici odigranoj u Zenci povela u 15. minuti golom Moisesa Keana, a u 79. je izjednačio Haris Tabaković. Regularni dio utakmice završen je 1:1, nakon čega su se igrali produžeci u kojima nije bilo golova pa je pobjednik odlučen u raspucavanju s bijele točke u čemu su se izabranici Sergeja Barbareza pokazali su mirnijima i preciznijima od svojih suparnika.

Nakon senzacionalne pobjede nad Italijom, reprezentaciji BiH klanja se cijeli nogometni svijet, a u petak je stigao kompliment i od UEFA-e koja je na društveni mrežama objavila sliku bosanskohercegovačkih reprezentativaca iz Zenice i uz nju napisala:

"Najdraža fotografija tjedna."

POLEDAJTE VIDEO: Najpoznatiji set kocki stiže s nogometašima! Messi: 'Nadrealno je vidjeti sebe, moji obožavaju lego'