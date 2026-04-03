KOMPLIMENTI SE SLIJEVAJU /

UEFA se naklonila Bosni i Hercegovini, pogledajte što su učinili

UEFA se naklonila Bosni i Hercegovini, pogledajte što su učinili
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

UEFA izdvojila poseban trenutak

3.4.2026.
13:41
M.G.
Armin Durgut/PIXSELL
Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je u utorak  Italiju 4-1 u raspucavanju s 11 metara i po drugi put će nastupiti na Svjetskom prvenstvu, 12 godina nakon debija u Brazilu.

Italija je u utakmici odigranoj u Zenci povela u 15. minuti golom Moisesa Keana, a u 79. je izjednačio Haris Tabaković. Regularni dio utakmice završen je 1:1, nakon čega su se igrali produžeci u kojima nije bilo golova pa je pobjednik odlučen u raspucavanju s bijele točke u čemu su se izabranici Sergeja Barbareza pokazali su  mirnijima i preciznijima od svojih suparnika.

Nakon senzacionalne pobjede nad Italijom, reprezentaciji BiH klanja se cijeli nogometni svijet, a u petak je stigao kompliment i od UEFA-e koja je na društveni mrežama objavila sliku bosanskohercegovačkih reprezentativaca iz Zenice i uz nju napisala:

"Najdraža fotografija tjedna."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
