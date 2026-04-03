UTOČIŠTE /

Gattuso obećao da će napustiti Italiju ako ne izbori SP, evo gdje je sada

Gattuso obećao da će napustiti Italiju ako ne izbori SP, evo gdje je sada
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Gattuso na neočekivanoj lokaciji

3.4.2026.
12:38
M.G.
Armin Durgut/PIXSELL
Talijanski izbornik Gennaro Gattuso nalazi se u španjolskom gradu Malagi nakon poraza Italije od Bosne i Hercegovine u finalu doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo, doznaje Tuttosport.

Gattuso tamo navodno čeka odluku o svojoj budućnosti na klupi Azzura, koja bi mogla biti objavljena u petak.

Podsjetimo, Gattuso je izjavio u listopadu prošle godine da će se odseliti iz Italije ako s Azzurrima ne uspije izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo, a nada o odlasku na Mundijal i službeno je ugašena ovoga utorka, kada su Talijani izgubili od BiH u finalu play-offa kvalifikacija i propuštaju svjetsku smotru treći put zaredom.

U talijanskom nogometu zavladao je kaos nakon poraza od Bosne i Hercegovine, nakon čega su ostavke podnijeli predsjednik Saveza Gabriele Gravina i šef delegacije Gianluigi Buffon, a vjeruje se da ista sudbina čeka i Gattusa.

POGLEDAJTE VIDEO: Najpoznatiji set kocki stiže s nogometašima! Messi: 'Nadrealno je vidjeti sebe, moji obožavaju lego'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
