Gattuso obećao da će napustiti Italiju ako ne izbori SP, evo gdje je sada

Talijanski izbornik Gennaro Gattuso nalazi se u španjolskom gradu Malagi nakon poraza Italije od Bosne i Hercegovine u finalu doigravanja za plasman na Svjetsko prvenstvo, doznaje Tuttosport.

Gattuso tamo navodno čeka odluku o svojoj budućnosti na klupi Azzura, koja bi mogla biti objavljena u petak.

Podsjetimo, Gattuso je izjavio u listopadu prošle godine da će se odseliti iz Italije ako s Azzurrima ne uspije izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo, a nada o odlasku na Mundijal i službeno je ugašena ovoga utorka, kada su Talijani izgubili od BiH u finalu play-offa kvalifikacija i propuštaju svjetsku smotru treći put zaredom.

U talijanskom nogometu zavladao je kaos nakon poraza od Bosne i Hercegovine, nakon čega su ostavke podnijeli predsjednik Saveza Gabriele Gravina i šef delegacije Gianluigi Buffon, a vjeruje se da ista sudbina čeka i Gattusa.

POGLEDAJTE VIDEO: Najpoznatiji set kocki stiže s nogometašima! Messi: 'Nadrealno je vidjeti sebe, moji obožavaju lego'