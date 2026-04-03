GENNARO, ŠTO ĆEŠ SADA?

Legenda preklinje Gattusa: 'Nažalost, i tužno je to reći...'
Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport/ipa-agency.net/Shutterstock Editorial/Profimedia

Pretpostavlja se da će Gattuso podnijeti ostavku nakon poraza Italije od Bosne i Hercegovine

3.4.2026.
9:56
M.G.
Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport/ipa-agency.net/Shutterstock Editorial/Profimedia
Fabio Capello, legendarni talijanski trener, tražio je da Gennaro Gattuso ne podnese ostavku na mjesto izbornika talijanske reprezentacije do lipnja.

U talijanskom nogometu zavladao je kaos nakon poraza od Bosne i Hercegovine u finalu doigravanja za Svjetsko prvenstvo, nakon čega su ostavke podnijeli predsjednik Saveza Gabriele Gravina i šef delegacije Gianluigi Buffon.

Očekuje se da će odstupiti i izbornik Gattuso, a Capello ga je sada u razgovoru za Sky Sports tražio da pričeka dvije utakmice prije nego što donese odluku.

Foto: Pierre Teyssot/IPA Sport/ipa-agency.net/Shutterstock Editorial/Profimedia

"Pričekao bih sljedeće dvije utakmice prije nego što donesem bilo kakvu odluku o Gattusu", rekao je Capello i dodao:

"Ne zaboravimo da je preuzeo ekipu s već započetim kvalifikacijskim razdobljem pod vodstvom Luciana Spallettija, a uspio je donijeti karakter i odlučnost u ekipu. Nažalost, i tužno je to reći, ali platili smo cijenu zbog pogreške jednog igrača."

Fabio Capello Gennaro Gattuso Italija Bosna I Hercegovina Svjetsko Prvenstvo 2026. Ostavka
