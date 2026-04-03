Legenda preklinje Gattusa: 'Nažalost, i tužno je to reći...'

Fabio Capello, legendarni talijanski trener, tražio je da Gennaro Gattuso ne podnese ostavku na mjesto izbornika talijanske reprezentacije do lipnja.

U talijanskom nogometu zavladao je kaos nakon poraza od Bosne i Hercegovine u finalu doigravanja za Svjetsko prvenstvo, nakon čega su ostavke podnijeli predsjednik Saveza Gabriele Gravina i šef delegacije Gianluigi Buffon.

Očekuje se da će odstupiti i izbornik Gattuso, a Capello ga je sada u razgovoru za Sky Sports tražio da pričeka dvije utakmice prije nego što donese odluku.

"Pričekao bih sljedeće dvije utakmice prije nego što donesem bilo kakvu odluku o Gattusu", rekao je Capello i dodao:

"Ne zaboravimo da je preuzeo ekipu s već započetim kvalifikacijskim razdobljem pod vodstvom Luciana Spallettija, a uspio je donijeti karakter i odlučnost u ekipu. Nažalost, i tužno je to reći, ali platili smo cijenu zbog pogreške jednog igrača."

