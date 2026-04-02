Bosna i Hercegovina izazvala kaos u Italiji: Gianluigi Buffon povukao drastičan potez

Legendarni talijanski vratar Gianluigi Buffon podnio je ostavku na poziciji šefa delegacije reprezentacije Italije.

Buffonov potez stigao je samo nekoliko sati nakon što je ostavku podnio i predsjednik Talijanskog nogometnog saveza Gabriele Gravina, koji je podnio ostavku u četvrtak jer se Azzurri treći put zaredom nisu uspjeli kvalificirati za Svjetsko prvenstvo.

Njihova odluka stiže nakon što je Italija poražena na jedanaesterce u doigravanju protiv Bosne i Hercegovine u utorak.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Gianluigi Buffon has resigned from his role as part of Italian Football Federation! 🇮🇹👔❌

"Obzirom da je predsjednik Gravina odlučio podnijeti ostavku, osjećam da isto moram napraviti i ja jer je to odgovoran čin. Uprkos mom iskrenom uvjerenju da sam toliko toga izgradio u smislu timskog duha s Gattusom i svim suradnicima u ovom kratkom vremenu, glavni cilj je bio plasman na Svjetsko prvenstvo. Nismo uspjeli. Ispravno je onima koji dolaze nakon mene ostaviti slobodu da odaberu osobu koju smatraju najboljom za moju ulogu", obrazložio je Buffon.

Italija, četverostruki svjetski prvak i dvostruki europski prvak, koja nije nastupila na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022., neće sudjelovati ni na sljedećem Svjetskom prvenstvu nakon poraza u utorak u finalu europskog doigravanja protiv Bosne i Hercegovine (1-1 nakon produžetaka, 4-1 na jedanaesterce).

