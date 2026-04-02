Dok su u Italiji dani žalosti, u Bosni i Hercegovini vlada totalna euforija

DVA EKSTREMA /

Nastupili su dani žalosti u Italiji i euforije u BiH. Nakon hitnog sastanka u zgradi talijanskog nogometnog saveza koju su u četvrtak navijači, pišu talijanski mediji - gađali jajima - ostavku je podnio predsjednik saveza Gabriele Gravina. Na čelu saveza je od 2018 godine - a nakon debakla u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo pritisak na njegovu ostavku napravila je i talijanska vlada. Uz Gravinu, Savez je napustio i Gianluigi Buffon.

Gennaro Gattuso navodno je sam podnio ostavku na mjesto izbornika - prenosi nogometni insajder Fabrizio Romano. I dok se Talijani bave svojim unutarnjim problemima, BIH se ne trijezni od uspjeha - i slinih emocija.