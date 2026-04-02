Tradicionalna procesija na Hvaru: Križonoša Antonio otkrio koliko je čekao svoj red

'ZA KRIŽEN' /

Večeras na otoku Hvaru počinje nadaleko poznata noćna procesija 'Za Križen'. U neprekinutom nizu, vjerska je ovo tradicija koja se odvija već pet stoljeća.

Na ruti dugoj 25 kilometara sudjeluju vjernici iz šest mjesta: Vrbanja, Vrboska, Jelsa, Pitve, Vrisnik i Svirče. Svako mjesto ima svog križonošu, koji se mijenja svake godine, a nosi križ težak između 18 i 25 kilograma.

Za ovu priliku čeka se i po nekoliko desetljeća. Svake godine pristiže sve veći broj vjernika ne samo iz Hrvatske, već i Europe, a Jadrolinija mora i pojačati linije prema Hvaru.

O svemu smo razgovarali i s križonošom iz Pitve, Antoniom Šimićem. Više pogledajte u prilogu.