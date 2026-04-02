Proživite Veliki tjedan s Isusom: Osječki studenti u projektu kojem se svi mogu priključiti

Što se, kada i kako događalo s Isusom tijekom Velikog tjedna? Za sve one koji nisu sigurni, mogu to iz sata u sat doznati na mobitelu.

"Bdijte sa mnom" projekt je koji na virtualan način u realnom vremenu omogućava proživljavanje Isusove muke, smrti i uskrsnuća.

Projekt je pokrenuo medijski tim Studentskog katoličkog centra Osijek.

Iskorak od tradicije

"Cijela ta priča krenula je spontano kroz razgovor i promišljanje o tim događajima. Ima nas desetak mladih koji su aktivni u SKAC Osijek, u sklopu medijskog tima. Podijeljeni su tako da jedan dio ekipe cijelo vrijeme prikuplja same podatke, a drugi dio ekipe ih pravovremeno objavljuje na WhatsApp kanal", rekla je Lucija Škrbić, koordinatorica molitvenog tima SKAC Osijek.

Škrbić dodaje da je cilj projekta "probuditi svijest" i "malo napraviti iskorak od tradicije".

"Ono što je najvažnije je zapravo susresti živog Krista ovog Uskrsa i nastaviti svoj hod s njim", rekla je Škrbić.

Kanal prati nekoliko tisuća ljudi

Tajnica SKAC Osijek, Iva Dorić, rekla nam je da su komentari na njihov projekt vrlo pozitivni.

"U relativno kratkom vremenu se proširilo na nekoliko tisuća ljudi koji prate taj kanal, a tek smo zakoračili u Veliki četvrtak i ono naše sveto veliko trodnevlje. Stvarno sam zahvalna što imamo tim ljudi koji može ovo sve skupa provoditi i evo, ni sama nisam znala sve te pojedinosti koje se događaju na veliki tjedan i uoči ovog jednog velikog blagdana. Veselim se popratiti i vidjeti kako ću i sama dublje ući u Uskrs ove godine", rekla je Dorić.