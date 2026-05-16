Stigli su iz Čilea, Nigerije i Kolumbije i dom pronašli u Hrvatskoj: 'Ovdje sam prihvaćena'

Sve više stranaca posljednjih godina odlučuje život nastaviti upravo u Hrvatskoj, a među njima su Čileanci Tomas Cerić i Dabor José Bugueño González, Nigerijka Sandra Milena Quebrada Martinez te Nigerijka Titilayo Ayinde koji su ovdje pronašli novi dom.

Neki su tražili sigurnije i mirnije okruženje, dok su drugi stigli zbog ljubavi ili želje za promjenom životnog ritma. Iako prilagodba na život u novoj zemlji nije uvijek jednostavna, oni kažu kako su ih toplina ljudi i opuštenija atmosfera brzo uvjerili da su donijeli pravu odluku.

U razgovorima za Net.hr podijelili su svoja iskustva života u Hrvatskoj te otkrili kako izgleda njihova svakodnevica.

Foto: Privatna arhiva

Čileanac Tomas u Splitu

Čileanac Tomas Cerić (25) hrvatskih korijena se prošle godine doselio u Split. Njegov pradjed je prije stotinu godina, također sa 25 godina, emigrirao u Čile – baš kada je i Tomas odlučio vratiti se u Hrvatsku i otkriti svoje korijene.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Hrvatsku sam počeo razmatrati kao opciju kada sam počeo učiti jezik kako bih mogao komunicirati s obitelji. Oduvijek sam volio putovati pa me ideja o ovom iskustvu dugo fascinirala – sve dok prošle godine nije postala stvarnost. Moj pradjed je bio Hrvat i sve do svoje smrti 1991. godine održavao je kontakt s obitelji u Omišu. Prije deset godina, uz pomoć društvenih mreža, ponovno smo se povezali s rodbinom u Omišu. To je bila nevjerojatna priča – danas sam vrlo blizak s nekim ujacima i rođacima ovdje u Hrvatskoj", rekao je Tomas.

Tomasa su oduševili naši sugrađani svojom gostoljubivošću kada bi upoznali Hrvate iz Čilea, a još i više kada vide da uče hrvatski jezik: "Većina ljudi ovdje zna da su Hrvati u Čileu imali težak put i zbog toga ih poštuju. Moje je iskustvo vjerojatno drukčije jer tečno govorim hrvatski, što nije slučaj kod većine ljudi koji se doseljavaju." Cijelu priču možete pročitati ovdje.

Foto: Privatna arhiva

Nigerijka Titilayo doselila u Dalmaciju

Nigerijka Titilayo Ayinde (27) u Hrvatsku je doselila sa samo jednim koferom. Nakon karijere u bankarstvu u rodnoj zemlji, danas živi u Splitu gdje studira Menadžment trgovine i turizma. Hrvatsku smatra svojim domom, a najviše su je privukli more, opušteniji način života i mogućnosti obrazovanja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Spakirala sam cijeli svoj život u jedan kofer od 23 kilograma. Bih li to ponovno učinila? Apsolutno. Zahvalna sam na prilici koja je doprinijela mom osobnom razvoju, kao i na poznanstvima koja sam ovdje stekla. Dolazak u Hrvatsku za mene je bio početak novog poglavlja. Sada radim u ugostiteljstvu i školujem se u tom području, što mi je pomoglo da se prilagodim i integriram ovdje", priznala je Titilayo.

Nigerijka ističe da ima dana kada se suočava s izazovima, kao i dana kada je uhvati nostalgija jer je ovdje došla sama. "Nemam obitelj, nemam prijatelje. Nisam poznavala nikoga. Došla sam s nadom da ću sve nekako sama posložiti i mogu reći da me bilo strah. Bilo me strah, neću lagati, ali kad sam stigla u Hrvatsku, ljudi su zaista bili jako ljubazni. Ne baš svi, ali zajednica je bila vrlo otvorena i prihvatili su me. Bili su srdačni i osjećala sam se dobro", ispričala je, a cijelu priču možete pročitati ovdje.

Foto: Privatna arhiva

Kolumbijka se zbog Hrvata doselila u Zagreb

Kolumbijka Sandra Milena Quebrada Martinez se zbog ljubavi doselila u Hrvatsku. U Kolumbiji je upoznala Hrvata za kojeg se udala i danas sa suprugom živi u Zagrebu, uči hrvatski jezik i podučava španjolski te uživa u sigurnosti i miru koji joj pruža život u Hrvatskoj. Iako se nisu u potpunosti sporazumjeli, cijelu su noć proveli razgovarajući.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Držali smo se za ruke kao da se oduvijek poznajemo. Na kraju večeri razmijenili smo Instagram profile i brojeve. Te sam se godine zaljubila u njegovu jednostavnost te mi se posebno svidio njegov odnos prema obitelji i prijateljima. U početku je bilo teško zbog jezika i prevoditelja, ali povezanost je i dalje bila tu. Dugo sam bila sama i izgubila sam nadu da ću pronaći nekoga tko će voljeti mene, moju kćer pa čak i moju mačku. I on je bio sam pa mi je predložio da dođem u Hrvatsku… i pristala sam u sekundi", ispričala je Sandra Milena.

"Nisam pogriješila jer smo izgradili prekrasan dom. Moja svekrva je divna, kao i njegovi prijatelji. Vjenčali smo se u listopadu 2025. godine. Zaista sam vrlo zadovoljna. Fascinira me vidjeti djecu kako hodaju ulicom s mobitelima u ruci i osjećaju se potpuno sigurno. U početku mi je bilo vrlo neobično vidjeti kako se samostalno kreću. Moja kći ima 16 godina, u Kolumbiji je i jako me strah kad sama šeta ulicom", objasnila je Sandra Milena, a cijelu priču možete pročitati ovdje.

Foto: Privatna arhiva

Čileanac Dabor u Zagrebu

Dabor José Bugueño González (33), Hrvat je rođen u Čileu, koji je nakon života u raznim zemljama odlučio vratiti se u zemlju svojih predaka. Danas živi u Zagrebu sa suprugom i djecom, radi dva posla i priprema jedan poslovni projekt. Ima hrvatske korijene s majčine i očeve strane, zbog čega s velikim ponosom govori da je Hrvat rođen u Čileu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Djed po ocu je iz Splita i preminuo je prije mog rođenja, dok je baka po majci s otoka Brača. Živio sam s njom do svoje 17. godine, kada je preminula. Moj djed po ocu i pradjed po majci emigrirali zbog financijskih razloga, u vrijeme velike krize koja je pogodila Europu. Pradjed po majci, Luca Zaro Lebedina, oženio se Čileankom Marijom Gallardo Vivar, da bi se kasnije vratili u Hrvatsku, gdje je rođena moja baka Dobrila, koja se sa 17 godina ukrcala u Splitu na jedan od posljednjih brodova prije početka Drugog svjetskog rata. Krenuli su s otoka Brača prema Splitu, zatim u Genovu, prešli Atlantski ocean, prošli kroz Magellanov tjesnac i nastanili se na sjeveru Čilea", rekao je Dabor.

Uz sav posao trudi se i usavršiti znanje hrvatskog jezika koje ga je počela učiti baka Hrvatica koja je govorila hrvatskim dijalektom. "Međutim, najveći napredak postigao sam u Croaticumu, gdje pohađam nastavu pet dana u tjednu na Filozofskom fakultetu. Imam stipendiju koju financira Ministarstvo demografije", otkrio je Dabor, a cijelu priču možete pročitati ovdje.

POGLEDAJTE GALERIJU