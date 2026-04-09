Njegov je pradjed odselio u Čile, a on danas živi u Splitu: 'Život je ovdje dobar, sanjao sam da dođem'

Sve se više stranaca odlučuje započeti novi život u Splitu, a među njima je i 25-godišnji Tomas Cerić iz Čilea. Njegova priča pokazuje kako se život može ispreplesti između dva kontinenta i dvije kulture, a snažna obiteljska veza dovela ga je na dalmatinsku obalu. Iako je odrastao na drugom kraju svijeta, njegovi korijeni vodili su ga u Omiš. Ponovno povezivanje s rodbinom pretvorilo se u početak jedne neočekivane životne avanture.

Prije dolaska u Hrvatsku, Tomas je stekao iskustvo u financijskom sektoru, posebno u području kreditiranja te uvozu i izvozu. Nakon Italije put ga je odveo u Dalmaciju, gdje trenutačno živi. Zanimljivo je da je njegov pradjed prije stotinu godina, također sa 25 godina, emigrirao u Čile – baš kada je i Tomas odlučio vratiti se u Hrvatsku i otkriti svoje korijene.

Za Net.hr ispričao je priču o svom pradjedu iz Hrvatske koji je odselio u Čile, kako se prilagodio dalmatinskom načinu života te kakvi su mu planovi za budućnost.

Foto: Privatna arhiva

Povratak hrvatskim korijenima

Tomas se prošle godine doselio u Split. Nakon iskustva u financijskom sektoru, danas vodi vlastitu agenciju u Čileu koja pruža savjetodavne usluge Čileancima hrvatskog podrijetla zainteresiranima za preseljenje u Hrvatsku.

"Prije tri godine preselio sam se u Italiju jer sam u srednjoj školi učio talijanski. Bilo je lijepo, ali mi je trebalo nešto drugo. Hrvatsku sam počeo razmatrati kao opciju kada sam počeo učiti jezik kako bih mogao komunicirati s obitelji. Krajem svibnja ću položiti C1 razinu hrvatskog jezika na Sveučilištu u Splitu. Oduvijek sam volio putovati pa me ideja o ovom iskustvu dugo fascinirala – sve dok prošle godine nije postala stvarnost", započinje.

Tomasovi muški članovi obitelji imali su velik utjecaj na očuvanje obiteljskih korijena te su razlog zašto danas živi u Hrvatskoj i stječe vlastito iskustvo ovdje.

Djed, baka i majka Tomasa Cerića Foto: Privatna arhiva

"Moj pradjed je bio Hrvat i sve do svoje smrti 1991. godine održavao je kontakt s obitelji u Omišu. Prije deset godina, uz pomoć društvenih mreža, ponovno smo se povezali s rodbinom u Omišu. To je bila nevjerojatna priča – danas sam vrlo blizak s nekim ujacima i rođacima ovdje u Hrvatskoj", prisjeća se i dodaje: "Pradjed je imao samo 25 godina kada je otišao u Čile, a zanimljivo je da sam i ja imao isto toliko godina kada sam se prošle godine doselio u Hrvatsku. On je u Punta Arenas u Patagoniji došao nakon Prvog svjetskog rata. Ondje su ga dočekale dvije sestre koje su ranije emigrirale u Čile. Njegova dva brata ostala su u Hrvatskoj, stoga danas imam mnogo ujaka i rođaka u Omišu i Splitu."

"Pradjed je u Čileu vodio prilično težak život. Radio je u trgovini, ali jezik mu je uvijek bio velik izazov pa zbog toga svoju djecu ni unuke nije naučio hrvatski. Hrvati koji su dolazili u Čile nisu kod kuće govorili hrvatski s članovima obitelji pa se jezik s vremenom izgubio. Ipak, zadržali smo neke običaje, poput ispijanja rakije i hrvatskih likera u posebnim prilikama te sudjelovanja u aktivnostima i susretima Hrvatskog kluba u Santiagu, čiji je moj pradjed bio jedan od osnivača", napominje.

Gostoljubivost Hrvata

Tomas ističe kako su naši ljudi iznimno gostoljubivi kad upoznaju Hrvate iz Čilea, a još i više kada vide da uče hrvatski jezik: "Većina ljudi ovdje zna da su Hrvati u Čileu imali težak put i zbog toga ih poštuju. Moje je iskustvo vjerojatno drukčije jer tečno govorim hrvatski, što nije slučaj kod većine ljudi koji se doseljavaju."

"Ovdje sam stekao mnoge prijatelje, među kojima su iseljenici, Erasmus studenti i Hrvati koji su se vratili iz dijaspore. U Splitu živi oko 200 Čileanaca, no većina mojih prijatelja iz Čilea zapravo živi u Zagrebu. Kako sam u Čileu igrao amaterski tenis, nastavio sam ga igrati i ovdje u Splitu. Većinu prijatelja upoznao sam kroz taj sport i mogu reći da je to jedno od najboljih iskustava koje sam dosad imao ovdje", naglašava.

Foto: Privatna arhiva

Troškovi i kvaliteta života u Hrvatskoj

Trenutačno živi u unajmljenom stanu u Splitu, iako napominje da pronalazak smještaja ponekad može biti izazovan. "Prije dolaska nisam znao puno o kvaliteti života ovdje, ali vidim da je riječ o europskom standardu, sličnom onome koji sam vidio u različitim dijelovima Italije. Također vidim koliko je članstvo u EU utjecalo na razvoj Hrvatske", dodaje.

Kako ovdje živi već duže vrijeme primijetio je i razlike u cijenama namirnica, kao i u restoranima: "Neke stvari su ovdje skuplje, a neke jeftinije. Cijene hrane i odjeće su slične, restorani su vjerojatno malo skuplji, posebno u Dalmaciji."

Ovog Čileanca hrvatskog podrijetla posebno je osvojila hrvatska kuhinja. "Neka jela me podsjećaju na Čile, posebno morski plodovi i soparnik, koji je bio tradicija u mojoj obitelji. Sviđaju mi se i domaća žestoka pića – moj ih je djed pio u Čileu", kaže.

Također uživa prakticirati tradiciju dugog ispijanja kave koju vidi kao jednu od ljepših hrvatskih navika pa navodi da voli popiti americano u lokalnim kafićima na Žnjanu ili u staroj gradskoj jezgri.

Premda nije koristio usluge zdravstvenog sustava, Tomas komentira: "Primijetio sam da se lokalno stanovništvo dosta žali na njega, više nego ljudi koji se ovdje doseljavaju."

Osim toga, ono što ga se posebno dojmilo je i javni prijevoz u Splitu za koji ima samo riječi hvale: "Točan je i vrlo čist, što mi se jako sviđa."

Foto: Privatna arhiva

Povratak u Čile ili ostanak u Hrvatskoj

Tomas kaže kako svojim sunarodnjacima u Čileu uvijek preporučuje da posjete hrvatsku obalu, a posebno Omiš, njegovo omiljeno mjesto.

Na kraju otkriva planove za budućnost, uključuju li oni ostanak u Hrvatskoj ili povratak u Čile. "Trenutačno planiram ostati ovdje ovu godinu, a sljedeće godine se možda vratiti u Čile zbog poslovnih projekata. Ipak, to je potpuno osobna odluka – hoću li ostati ovdje ili u Čileu. Zadovoljan sam životom u obje zemlje. Na kraju bih svima preporučio da posjete Čile – zbog odmora, studija ili poslovnih prilika. To je predivna zemlja s ljubaznim i gostoljubivim ljudima, sigurna i s vrlo učinkovitim institucijama te vrhunskim sveučilištima za strane studente", zaključuje Tomas Cerić.

