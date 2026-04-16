Nigerijka doselila u Hrvatsku s jednim koferom: 'Za mene je Split dom, ovdje sam prihvaćena'

Dolazak u novu zemlju često znači početak iznova – prilagodbu, učenje i stvaranje novog doma daleko od poznatog okruženja. Upravo takav put prošla je 27-godišnja Titilayo Ayinde iz Nigerije, koja je napustila svoju zemlju sa samo jednim koferom od 23 kg.

Nakon što je u svojoj rodnoj zemlji radila u bankarstvu, danas živi sama u Splitu, gdje je upisala studij Menadžmenta trgovine i turizma, a ističe kako su je privukli ljepota Jadrana, mirniji način života i prilika za obrazovanje zbog čega Hrvatsku zove svojim domom. Tijekom četiri godine u Hrvatskoj, ovdje je pronašla i ljubav – muškarca iz Zagreba koji ju je osvojio time što je želio naučiti više o njezinoj kulturi.

Titilayo Ayinde je za Net.hr ispričala kako se prilagodila životu u Dalmaciji, kako su je prihvatili u Hrvatskoj te je li zadovoljna s poslom ovdje.

Foto: Privatna arhiva

Novi život u Hrvatskoj

Titilayo je u Nigeriji radila u bankarskom i sektoru nekretnina, a uz to se bavila i modnim dizajnom. U Hrvatskoj trenutačno radi u jednom restoranu, ali uz to povremeno radi i na daljinu kao konzultantica.

"Moj dolazak u Hrvatsku rezultat je kombinacije znatiželje, prilike i sudbine. Privukla me ljepota jadranske obale i mirniji način života, a dobila sam i priliku za studij, koju nisam htjela propustiti. Spakirala sam cijeli svoj život u jedan kofer od 23 kilograma. Bih li to ponovno učinila? Apsolutno. Zahvalna sam na prilici koja je doprinijela mom osobnom razvoju, kao i na poznanstvima koja sam ovdje stekla. Dolazak u Hrvatsku za mene je bio početak novog poglavlja. Sada radim u ugostiteljstvu i školujem se u tom području, što mi je pomoglo da se prilagodim i integriram ovdje", započinje.

Novi početak nikome nije lak, ali Nigerijka se brzo sprijateljila s lokalcima, a primijetila je i da afrička zajednica u Hrvatskoj nije velika, ali unatoč tome što ih u Splitu ima tek desetak, svi se međusobno druže.

"Ima dana kada se suočavam s izazovima, kao i dana kada me uhvati nostalgija jer sam ovdje došla sama. Nemam obitelj, nemam prijatelje. Nisam poznavala nikoga. Došla sam s nadom da ću sve nekako sama posložiti i mogu reći da me bilo strah. Znate ono – odlazak u europsku zemlju. Kako ću se snaći s jezikom? Hoću li moći živjeti ovdje? Hoće li me razumjeti? Bilo me strah, neću lagati, ali kad sam stigla u Hrvatsku, ljudi su zaista bili jako ljubazni. Ne baš svi, ali zajednica je bila vrlo otvorena i prihvatili su me. Bili su srdačni i osjećala sam se dobro. Od prvog dana osjećam se kao kod kuće i to posebno zahvaljujući ljudima s kojima sam radila od samog početka. Od ljudi s kojima sam radila na studentskim poslovima, do onih koje sam upoznala u crkvi u koju idem – svi su bili izuzetno dobri prema meni. U Splitu živi vrlo mali broj Nigerijaca, a s nekima sam u kontaktu. Lijepo je imati malu zajednicu koja pruža osjećaj doma", dodaje.

Foto: Privatna arhiva

Rad u Hrvatskoj i odnos s kolegama

Nigerijka živi u Splitu gotovo četiri godine, uči hrvatski jezik i trudi se svakodnevno napredovati. Trenutačno je na razini A2 te razumije i govori osnovne fraze.

Financijski joj u početku nije bilo lako, posebno jer je došla kao studentica, no danas uz posao uspijeva samostalno pokrivati troškove i živjeti u skladu sa svojim mogućnostima. "U usporedbi s Nigerijom, ovdje je situacija bolja jer ondje s minimalnom plaćom teško možeš preživjeti. Trenutačno ovdje definitivno zarađujem više, dijelom i zbog razlike u valuti. U Nigeriji sam radila od 9 do 17 sati u bankarstvu. Radna kultura je prilično slična ovoj ovdje, iako je posao ovdje fizički zahtjevniji nego što sam navikla. Rad ovdje mi je manje stresan jer se nakon dugog radnog dana ne moram nositi s gradskim prometom – sve mi je blizu i mogu lako pješice doći kući. Također, jako volim svoje kolege jer postoji timski duh, što mi je iznimno važno", objašnjava.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Radila sam na nekoliko mjesta i kolege s kojima sam radila zaista su odlični. Ne slažem se sa svima, niti se svi slažu sa mnom – ponekad znam biti zahtjevna, ali sve u svemu, iskustvo je jako dobro. Zaista se osjećam kao kod kuće. U jednom obiteljskom restoranu u kojem sam radila osjećaj zajedništva bio je izniman – odnos prema zaposlenicima bio je gotovo obiteljski. Doživjela sam mnogo situacija u kojima su mi nesebično pomagali", napominje Titilayo.

Troškovi života i hrvatska kuhinja

U najmu je već gotovo tri godine i ističe kako je zahvalna za ugodan prostor koji je pretvorila u svoj dom. Kada se govori o cijenama, smatra da su neke stvari u Nigeriji jeftinije, no za nju Hrvatska nudi stabilnost, sigurnost i višu kvalitetu života, što nadoknađuje razlike u troškovima života.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Za kretanje gradom koristi javni prijevoz za koji kaže da je u Hrvatskoj uređeniji i pouzdaniji, dok je u Nigeriji fleksibilniji, ali i manje predvidljiv.

U Hrvatskoj je zavoljela i gastronomiju. "Hrvatska kuhinja mi se jako sviđa. Među omiljenim jelima su mi pašticada i plodovi mora, a uživam i u vinima. Obožavam rižoto, posebno s plodovima mora. To mi je apsolutni favorit. Volim i burek, ali s mesom. Nisam baš ljubitelj onog s puno sira. Naučila sam pripremati rižoto i rado ga kuham za prijatelje. Jedna od najdražih uspomena mi je kada sam pripremala hranu za svoje hrvatske prijatelje", priznaje.

"Sviđa mi se i tradicija dugog ispijanja kave. To je najšarmantniji dio hrvatske kulture – uzeti vrijeme za opuštanje, razgovor i uživanje u trenutku", dodaje.

Foto: Privatna arhiva

Razlike u kulturama

Govoreći o razlikama i sličnostima između dviju kultura, ističe: "Obje kulture cijene obitelj, gostoljubivost i zajednicu. Nigerijci su otvoreniji i energičniji, dok su Hrvati smireniji i suzdržaniji, no kada se opuste, iznimno su topli."

"Mislim da bi ljudi ovdje mogli biti otvorenijeg uma. Hrvati bi mogli naučiti od Nigerijaca kako biti spontaniji i vedri, dok bi Nigerijci mogli usvojiti vašu smirenost, strpljenje i uživanje u jednostavnim stvarima. Dolazim iz Nigerije gdje ima jako puno ljudi, stalno se nešto događa, ljudi su otvoreniji. To je velika zemlja s više od 232 milijuna stanovnika", napominje.

Kad govori svojim sunarodnjacima o Hrvatskoj, Titilayo ne skriva oduševljenje – posebno ističe ljepote Jadrana, miran način života i susretljivost ljudi.

Foto: Privatna arhiva

Odgovara joj sporiji način života u Dalmaciji

Titilayo voli putovati, a otkad živi u Hrvatskoj posjetila je više mjesta i ne krije da ju je naša zemlja oduševila. Za sebe kaže da je avanturističkog duha i draža joj je spontanost: "Hrvatska mi to omogućuje jer je jedna od najsigurnijih zemalja. To je velika razlika u odnosu na Nigeriju. Ondje se ne bih usudila samo tako odlučiti otići na put, dok ovdje mogu istraživati i otkrivati nova mjesta. Posjetila sam gotovo deset gradova, a trenutačno su mi najdraži Rijeka i Zadar. Zalazak sunca u Zadru… obožavam ga. Zadar mi je pri vrhu, zatim Rijeka. Volim i Dubrovnik, ali da biram – Split bih ipak stavila ispred Dubrovnika. Zanimljivo je da gdje god otputujem, uvijek se vraćam u Split. Bila sam i u Zagrebu, ali za mene je Split broj jedan. Moja omiljena pjesma je 'Dalmacija, more, ja i ti'. Tu pjesmu mi je otkrila prijateljica i jako mi se svidjela."

Zadovoljna je kvalitetom života u Hrvatskoj i ističe kako je život ovdje mirniji i sigurniji, a izrazito cijeni sporiji tempo, more i osjećaj zajedništva. Također joj se sviđa kako ovdje provodi svoje slobodno vrijeme: "Volim šetati Rivom, istraživati plaže, družiti se s prijateljima uz kavu i otkrivati nove dijelove grada. Dolazak ovdje donio mi je mir i mogu reći da sam zahvalna na toj promjeni jer mi je život u drukčijem društvu pomogao da bolje upoznam samu sebe - taj sporiji način života, to 'pomalo'."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na kraju se osvrnula na svoju odluku, otkrila koliko je zadovoljna životom u Splitu te s nama podijelila planove i ambicije za budućnost.

"Bih li ponovno izabrala Split? Da, deset puta. Mislim da za svakog doseljenika prvo mjesto u koje dođe postane dom. Za mene je Split dom. Ako jednog dana pronađem muža – još bolje, ali za sada, ovo je moj dom. Zaista volim Split i zahvalna sam na prilici koju sam dobila. Oduvijek sam željela živjeti u gradu uz more, s mediteranskim ugođajem i osjećam da je Split bio savršeno mjesto za moj novi početak. Ovdje sam prihvaćena, osjećam se dobro i pitam se – zašto žuriti? Nema žurbe, nema stresa. Život je 'pomalo'. Svakome bih preporučila da barem jednom u životu posjeti Split, da udahne svježi zrak, da se opusti. Nadam se da ću putem upoznati još prijatelja. I da ću se potpuno skrasiti jer bih voljela dugoročno ostati ovdje. Za sada se ne planiram vraćati kući", zaključuje.

POGLEDAJTE GALERIJU

