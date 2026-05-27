Odlazi jedan od simbola hrvatskog rukometa: 'Došlo je vrijeme!'

Zagrebaši protiv Sesveta u petak, izvjesno posljednja utakmica Jakova Gojuna koji završava bogatu igračku karijeru. Prisjetio se nekadašnji ministar obrane rukometne reprezentacije nekih od najboljih trenutaka na terenu, ali i u našem studiju. S njim je razgovarala Kristina Livaja.

Koliko je teško oprostiti se nakon 23 godine?

Sami ste rekli, 23 godine, ima dosta toga. Svjestan sam da je došlo vrijeme.

Kada ste dolazili iz Bundeslige, jeste li mogli vjerovati da ćete se ovako dugo zadržati u Zagrebu?

Nisam, nikad ne znaš do kada ćeš moći, ali eto kada sam došao blizu 40. rekao sam si 'Ajde, možeš ti to izgurati' Da nije bilo momaka u svlačionici, ne bih to uspio, možda su me i oni malo pomladili.

Koji vam je najdraži trenutak karijere?

Hrvatska reprezentacija je iznad svega i iznad svih. To nam je svima bio jedan lijepi doživljaj. Možemo navesti tu 2009. godinu. Je da smo izgubili to finale od Francuske, ali to je bilo odlično. I dodao bih još Olimpijske igre 2012. godine u Londonu.

Što dalje?

Ostajem kao tehnika tu u klubu. Prije svega, jako sam sretan i počašćen što mi je klub da tu mogućnost da ostanem u tu. To je za mene novi izazov.

Je li opcija možda televizijska karijera?

I za mene je to na RTL-u bio jedan veliki posao. Moram reći da mi je bilo super sa Špremom i Vargekom. 23 godine nisam imao ljeto kako treba, sad se želim odmoriti sa svojom obitelji. I onda kada se vratim ovdje sve ispočetka.