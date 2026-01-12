Legendarni rukometaš igra svoju posljednju sezonu: 'Prvo odmor i uživanje s obitelji, a onda...'

Jakov Gojun apsolutna je legenda hrvatskog rukometa. S reprezentacijom je osvojio šest medalja s velikih natjecanja, dugo smo ga nazivali ministrom obrane, a trenutačno u Zagrebu igra svoju posljednju sezonu u profesionalnom rukometu.

Što je glavni razlog mirovine, jesu li to godine?

"Glavni su razlog godine, ali ima tu još puno toga. Osjećam da je vrijeme da da da se polako povlačim, da završavam. Nema smisla da sad tu rušim neke rekorde i ne znam što. Iskreno, kada sam došao ovdje u Zagreb poslije Bundeslige nisam planirao da ću igrati do svoje četrdesete godine. Kad sam se približio toj četrdesetoj, stavio sam sebi cilj da želim igrati s četrdeset, što će mi se brzo ispuniti. Uvijek sam kroz svoju karijeru imao neke ciljeve i oni su me vukli. Oni su mi bili neka nada i poticaj kad mi je bilo teško. Definitivno, moja generacija je davno završila tako da nema smisla da nešto više forsiramo.

Željna su me i djeca i žena i oni stvarno isto žele da bude tata više u kući nego na putu i mislim da je jednostavno baš vrijeme da na kraju petog mjeseca završim sa svime. Mogu reći da sam stvarno jako ponosan. Kad sad vidim kako sam krenuo i ostvario 23 profesionalne sezone. Mislim da stvarno mogu biti ponosan i nema smisla da nešto više forsiramo pokraj ovoga što sam do sada napravio", rekao je Gojun.

Što je sljedeće? Pretpostavljamo prvo odmor i uživanje.

"Definitivno odmor i uživanje. Vidjet ćemo kasnije što će se dogoditi po pitanju posla. Naravno da bih volio ostati u rukometu. Vidjet ćemo što će mi čelnici ponuditi i hoću li uopće ponudu dobiti i vidjeti hoću li se u tome pronaći. Svjestan sam da brzo dolazi kraj i svaki trening i svaku utakmicu uživam. Jer kad zazvoni zvono zadnji put, znam da više toga neće biti. Poslije karijere ćemo vidjeti. Dugo je to trajalo.

Već 23 profesionalne sezone, i uz toliko nastupa za reprezentaciju i klubove iz tri zemlje, mislim da treba biti skroman i ponosan kako bi naš Lino Červar govorio i vrijeme je da se Jakov umirovi", zaključio je Jakov kojem želimo sve najbolje u daljnjem životu, privatnom i poslovnom.

