Legendarni reprezentativac: 'Dagur je sakrio naš najjači forte, a nešto bih izdvojio'

Hrvatska rukometna reprezentacija je u generalci uoči nadolazećeg Europskog prvenstva izgubila od Njemačke 33:27. Hrvatska na Europsko prvenstvo odlazi nakon dva poraza od Njemačke, ali puno dobrih stvari je napravljeno u te dvije utakmice koje su bile pune oscilacija, s puno dobrih i puno loših stvari.

Sve o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Vidjeli smo jako dobrih stvari i jako puno grešaka", rekao nam je u razgovoru nakon utakmice Jakov Gojun, bivši hrvatski reprezentativac koji je odmah nastavio.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

"Mislim da Dagur tu sigurno neke stvari nije htio otkrivati za prvenstvo. Mi svi znamo da je naš forte ta 5-1 obrana koju smo igrali samo zadnjih desetak minuta. Lani smo na prvenstvu s njom osvojili medalju, tako da Dagur ima neke svoje taktičke varijante. Drago mi je da su svi igrači dobili minutažu. Sigurno ih želi dovesti u natjecateljsku formu. Imamo do turnira još par dana za popraviti stvari. U prvoj utakmici smo primili puno golova iz tranzicije, a danas također i definitivno to moramo smanjiti na minimum jer svi znamo da je rukomet danas postao jako brz i teško je kad dobiješ nekoliko brzih golova", secirao je Gojun pa nastavio.

'Dobro je da otvaramo s Gruzijom'

"izdvojio bih Kuzmanovića koji je danas bio na razini i vratari su nas držali. Na kraju, poraz od šest razlike nije jednostavan, ali ne smijemo zaboraviti da je Njemačka ozbiljna reprezentacija. To je reprezentacija koja je zadnji put na Olimpijadi uzela medalju. To su momci koji već dugi niz godina igraju u Bundesligi i koji su jako iskusni i dobri. Neke sudačke odluke su otišle na njihovu stranu, domaćinski što mi to nismo imali ovdje u Areni Zagreb. Sve u svemu, ne treba biti negativan. Ja vidim tu puno dobrih stvari i mislim da će momci iz utakmice u utakmicu se dizati", ostao je optimističan rukometaš Zagreba.

"Dobro da otvaramo s Gruzijom koja je po meni najlošija u našoj skupini. Kasnije dolazi Nizozemska, a to su dvije reprezentacije od kojih smo mi bolji i treba ih samo ozbiljno shvatiti i na kraju se imamo Šveđane s kojima se treba potući da prenesemo bodove i onda se križamo sa skupinom koja je po meni, po mjeri. Znači, posloženo je sve da bi mogli napraviti dobar rezultat. Naravno da je to na dečkima. Naravno da svi igraju rukomet. Naravno da je sve danas teško, a najteže je sada ponoviti medalju nakon Svjetskog. To je najteže. To je u sportu zeznuto, ali mislim da imamo kvalitete, da su momci toga svjesni, ali naravno da se moraju bacati na glavu kao što su radili na prošlom prvenstvu", iznio je recept Gojun.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

"Da, posložilo se i imamo dobar put da dođemo do polufinala. Naravno da to zna biti varljivo, misliš lako ćemo, a onda dobijemo po ušima. To je stvar koncentracije i tih nekih laganih golova što smo primili. Bio sam neki dan s nekim reprezentativcima na kavi i svi su svjesni da su radili greške na prvoj utakmici. Danas je isto bilo nekih grešaka, ali ima i dosta dobrih stvari. Npr. ulazak u drugo poluvrijeme danas bio je savršen. Mi smo se vratili na egal nakon sedam minuta. To je današnji rukomet. Bitno je samo da ne ulazimo u te crne rupe, da nam protivnici naprave veliki gol razliku. Onda je teško, pogotovo protiv pravih ekipa", objasnio je nekad glavni obrambeni igrač reprezentacije.

'Mi ćemo im biti velika podrška'

Europsko rukometno prvenstvo 2026. gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO.

"Uvijek uđeš malo malo laganije. Paziš se i od ozljede. Sreća da je prvenstvo za par dana. Doduše, do sada smo igrali uvijek utakmice s nekim lošijim protivnicima, a sada smo izabrali Nijemce koji su po meni jedna ozbiljna reprezentacija koja je sigurno u vrhu i koja se može boriti za medalju. Ja se nadam samo da to neće utjecati na njihove glave, već da će napraviti jednu dobru analizu, da će se potruditi ispraviti te neke greške.

Ima još četiri pet dana do prvenstva, još su tri dana u Hannoveru i onda putuju. Znači, ima još vremena do prvenstva i dobro je što otvaramo s Gruzijom. Malo nam je problem, vidi se to definitivno, što nam igrači slabije igraju u svojim klubovima i vidi se da nisu na onoj razini kao što su bili prošle godine u prvom mjesecu, ali ima još vremena. Sve se to da nadoknaditi. Oni samo moraju biti pravi, baciti se na glavu kao što su radili prošle godine. Mi ćemo za njih navijati i biti im velika podrška", zaključio je Gojun.

POGLEDAJTE VIDEO: Vlado Šola rekao o reprezentaciji ono što smo svi htjeli čuti