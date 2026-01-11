FREEMAIL
GENERALKA PRED EURO /

Čekamo reakcije nakon novog poraza Hrvatske od Njemačke

Foto: Marco Steinbrenner/defodi Images/profimedia

Čekamo izjave igrača i izbornika Dagura Sigurdssona nakon utakmice protiv Njemačke

11.1.2026.
19:33
Sportski.net
Marco Steinbrenner/defodi Images/profimedia
Hrvatska rukometna reprezentacija je u generalci uoči nadolazećeg Europskog prvenstva izgubila od Njemačke. 

Izabranici Dagura Sigurdssona u Hannoveru su probali 'vratiti' Njemačkoj za poraz u zagrebačkoj Areni, ali nisu uspjeli. 

Čekamo izjave igrača i izbornika Dagura Sigurdssona. 

POGLEDAJTE VIDEO: Dagur Sigurdsson pokazao koliko zna riječi Lijepe Naše!

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
