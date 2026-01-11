Čekamo reakcije nakon novog poraza Hrvatske od Njemačke

IDEMOOO /
EP 2026: Evo kad igra Hrvatska! Donosimo kompletan raspored i satnicu svih utakmica
Hrvatska rukometna reprezentacija je u generalci uoči nadolazećeg Europskog prvenstva izgubila od Njemačke.
Izabranici Dagura Sigurdssona u Hannoveru su probali 'vratiti' Njemačkoj za poraz u zagrebačkoj Areni, ali nisu uspjeli.
Čekamo izjave igrača i izbornika Dagura Sigurdssona.
