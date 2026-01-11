Čekamo reakcije nakon novog poraza Hrvatske od Njemačke

Hrvatska rukometna reprezentacija je u generalci uoči nadolazećeg Europskog prvenstva izgubila od Njemačke.

Izabranici Dagura Sigurdssona u Hannoveru su probali 'vratiti' Njemačkoj za poraz u zagrebačkoj Areni, ali nisu uspjeli.

Čekamo izjave igrača i izbornika Dagura Sigurdssona.

POGLEDAJTE VIDEO: Dagur Sigurdsson pokazao koliko zna riječi Lijepe Naše!