FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZADNJA PROBA /

Generalka u Hannoveru: Hrvatska protiv Njemačke lovi pobjednički duh za Euro

Generalka u Hannoveru: Hrvatska protiv Njemačke lovi pobjednički duh za Euro
×
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Utakmicu Njemačka - Hrvatska pratite UŽIVO od 17.45 sati na RTL2 i platformi Voyo

11.1.2026.
16:33
Sportski.net
Slavko Midzor/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska rukometna reprezentacija igra generalku uoči nadolazećeg Europskog prvenstva.

Suparnik izabranicima Dagura Sigurdssona u Hannoveru je Njemačka, u svojevrsnom prijateljskom uzvratu nakon što smo od nje izgubili u četvrtak u zagrebačkoj Areni 32-29. Utakmicu pratite od 17.45 sati na RTL2 i platformi Voyo

Posljednja pripremna uoči Eura
11. 1. 2026.
18:00
0
Njemačka
 
:
0
Hrvatska
 

UŽIVO

POGLEDJTE VIDEO: Ne govori hrvatski, ali ga svi zovu Damir: Kako je islandski izbornik osvojio Hrvatsku?

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Uživo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZADNJA PROBA /
Generalka u Hannoveru: Hrvatska protiv Njemačke lovi pobjednički duh za Euro