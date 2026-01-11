Generalka u Hannoveru: Hrvatska protiv Njemačke lovi pobjednički duh za Euro

IDEMOOO /
EP 2026: Evo kad igra Hrvatska! Donosimo kompletan raspored i satnicu svih utakmica
Utakmicu Njemačka - Hrvatska pratite UŽIVO od 17.45 sati na RTL2 i platformi Voyo
Hrvatska rukometna reprezentacija igra generalku uoči nadolazećeg Europskog prvenstva.
Suparnik izabranicima Dagura Sigurdssona u Hannoveru je Njemačka, u svojevrsnom prijateljskom uzvratu nakon što smo od nje izgubili u četvrtak u zagrebačkoj Areni 32-29. Utakmicu pratite od 17.45 sati na RTL2 i platformi Voyo.
