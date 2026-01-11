Generalka u Hannoveru: Hrvatska protiv Njemačke lovi pobjednički duh za Euro

Hrvatska rukometna reprezentacija igra generalku uoči nadolazećeg Europskog prvenstva.

Suparnik izabranicima Dagura Sigurdssona u Hannoveru je Njemačka, u svojevrsnom prijateljskom uzvratu nakon što smo od nje izgubili u četvrtak u zagrebačkoj Areni 32-29. Utakmicu pratite od 17.45 sati na RTL2 i platformi Voyo.

Posljednja pripremna uoči Eura 0 Njemačka : 0 Hrvatska

