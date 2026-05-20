Maca ga svakog dana zagrli oko vrata zato da mu se zahvali što joj je spasio život

Ferhat Hayat, vlasnik trgovine sa staklenim posuđem u živopisnome turskome mjestu Ardeşen, sretnik je koji uživa u jednom divnom privilegiju. Naime, baš svakog dana jedna nježna maca pohita mu u zagrljaj da mu se zahvali na tome što joj je spasio život!

Njihova predivna priča rastopila je srca milijuna ljudi, ponajviše zato što su ti svakodnevni iskreni zagrljaj brojne podsjetili na ljepotu jednostavnih gesta i snagu ljubavi između čovjeka i životinje.

Pronašao ju je sićušnu i bespomoćnu

Sve je počelo prije otprilike godinu dana, u vrijeme kada je Ferhat tek otvarao svoju trgovinu. Tada je ispred ulaza zatekao to sićušno i bespomoćno stvorenje, mačića koji je bio toliko malen da mu je stao na dlan.

Budući da njegove majke nije bilo u blizini, šanse za preživljavanje ranjive i nezaštićene mace bile su minimalne, pa je Ferhat uzeo to promrzlo klupko u ruke i pružio mu dom.

"Ma bio je manji od mog dlana, nije mogao ni gledati. Nije bilo nikoga da se brine o njemu", prisjetio se Ferhat.

Preuzeo je potpunu brigu o mačiću, hranio ga i osigurao mu svu potrebnu veterinarsku skrb, što je omogućilo tom malenom stvorenju da preživi i stasa u zdravu i privrženu mačku.

Od tog je dana ta maca postala neslužbeni zaposlenik i suvlasnik trgovine te s Ferhatom provodi dvanaest do trinaest sati dnevno, što drugim riječima znači da uz njega otvara i zatvara radnju.

Ritual koji je osvojio internet

Njihova posebna veza okrunjena je jednim spontanim trenutkom koji se pretvorio u svakodnevnu rutinu. Naime, dok je jednog dana sjedio za blagajnom, Ferhat i njegova maca slučajno su uspostavili kontakt očima, što ga je mladića nagnalo da instinktivno raširi ruke.

Mačka je u tom trenutku bez oklijevanja skočila i obgrlila ga oko vrata, što je u međuvremenu postao svakodnevni i obavezni ritual.

Jednu od tih snimaka Ferhat je nedavno podijelio na društvenim mrežama, što je pokrenulo lavinu reakcija, kako u Turskoj, tako i izvan granica te države.

Pozivi su počeli stizati sa svih strana, pa su se tako Ferhatu javili i istraživači iz Nizozemske, koji su iskazali namjeru da napišu znanstveni članak o njihovoj neobičnoj vezi.

Čuvarica krhkog blaga

O snazi njihova odnosa posvjedočio i Ferhatov otac, Ali Hayat. On je uz osmijeh prepričao kako ga mačka svako jutro dočeka na vratima trgovine i kako je očito da između nje i njegovog sina postoji nešto zaista posebno.

Ono što priču čini još fascinantnijom jest činjenica da mačka živi u okruženju ispunjenom stotinama krhkih, staklenih predmeta. Unatoč tome, u godinu dana, koliko boravi u trgovini, nikada nije srušila niti oštetila ijedan predmet.

Praktički se ponaša kao najpažljiviji kustos u muzeju te se kreće uz nevjerojatnu gracioznost i oprez među policama.