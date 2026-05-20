Donald Trump i Melania već dugo nisu izgledalo ovako blisko i zaljubljeno

Premda Prvu damu Melaniju Trump navikli smo većinom gledati hladnu i suzdržanu u iskazima prisnosti s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, zbog čega je njihovo zajedničko pojavljivanje na tradicionalnom kongresnom pikniku u vrtovima Bijele kuće izazvalo pozornost.

Na događaj su prvo stigli držeći se za ruke, što i nije čest slučaj jer ih inače viđamo kako hodaju odvojeno, a onda su nagnuli glave u znak bliskosti kakva se ne viđa često.

Nakon što se Melania obratila okupljenima na pikniku, mikrofon je preuzeo američki predsjednik te čestitao svojoj supruzi na njenim snažnim izjavama rekavši kako mu govoriti nakon supruge predstavlja problem jer mu uvijek postavi ljestvicu visoko.

Govor je nastavio u istom tonu podsjetivši na biografski film "Melania" koji je, kako tvrdi, rangiran kao prvi na streaming platformama.

Za piknik je Melania odjenula upečatljivu ružičastu maxi haljinu floralnog uzorka luksuznog talijanskog brenda Valentino Garavani, a svoj "touch" outfitu dala je širokim remenom smaragdne boje.