PREKRŠILA PROTOKOL

Nova haljina Melanije Trump pokrenula još jednu raspravu: Je li ipak pokazala previše?

Nova haljina Melanije Trump pokrenula još jednu raspravu: Je li ipak pokazala previše?
Foto: Aaron Chown, PA Images/Alamy/Profimedia

Novi outfit Melanije Trump pokazao je kako prva dama baš voli pokazivati ramena pred članovima britanske kraljevske obitelji, što je potaknulo brojne rasprave

29.4.2026.
9:08
Aaron Chown, PA Images/Alamy/Profimedia
U utorak navečer je u raskošnom ambijentu Bijele kuće održana je državna večera u čast britanskog monarha, kralja Charlesa III, i njegove supruge, kraljice Camille. Protokol večeri nalagao je tzv. "white tie", odnosno najviši stupanj formalnosti u američkom društvenom životu, čime je naglašena svečanost i simbolika susreta.

I dok su se američki predsjednik Donald Trump i kralj Charles pojavili u klasičnim frakovima s bijelim prslucima, kraljica Camilla stigla je odjevena u upečatljivu ružičastu haljinu londonske dizajnerice Fiona Clare.

Očekivano, modna zvijezda večeri ipak je bila Melania Trump.

Prva je dama stigla odjevena u europski dizajn, točnije francuski luksuzni brend Dior.

Nova haljina Melanije Trump pokrenula još jednu raspravu: Je li ipak pokazala previše?
Foto: Chris Jackson/Getty images/Profimedia

Blijedo ružičastu haute couture haljinu uparila je s rukavicama u nježno prljavo-bijeloj nijansi, a izbor siluete koja otkriva ramena podsjeća na njezine ranije modne odluke tijekom posjeta Londonu, sugerirajući promišljenu konzistentnost u oblikovanju javnog imidža.

Za one koji promatraju suptilnu međuigru mode i moći, ovaj izbor nosi dodatnu težinu.

Melania Trump breaks royal protocol in pink gown with 'inappropriate' detail
by u/IrishStarUS in UnderReportedNews

Naime, Delphine Arnault, izvršna direktorica Diora, bila je među uzvanicima na inauguraciji Donalda Trumpa 2025. godine, zajedno sa svojim ocem, Bernardom Arnaultom, čelnikom luksuznog konglomerata LVMH.

Kralj Charles i kraljica Camilla nastavit će svoj boravak u Sjedinjenim Državama do četvrtka. Iako su već ranije posjećivali zemlju, ovo putovanje nosi posebnu simboliku: riječ je o njihovom prvom službenom dolasku otkako je Charles stupio na prijestolje nakon smrti svoje majke, kraljice Elizabete II, u rujnu 2022. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Kimmel nazvao Melaniju 'budućom udovicom', ona traži smjenu: 'Mislim da treba razgovarati sa suprugom'

